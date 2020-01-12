Путин и Конте обсудили ситуацию в Ливии

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте позвонил президенту России Владимиру Путину.

Лидеры обменялись мнениями по ситуации в Ливии, сообщили в пресс-службе Кремля, и обсудили усилия по урегулированию в этой стране.

При этом Конте высоко оценил российско-турецкие договоренности - призыв к сторонам конфликта о прекращении огня.

Путин и Конте выразили готовность содействовать результативному проведению международной конференции по Ливии, которая пройдет в Берлине.

Напомним, что сегодня также Путин переговорил по телефону с французским коллегой Эммануэлем Макроном.

А в субботу встретился с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в Кремле. Ливия стала одним из важнейших вопросов, прозвучавших на этих переговорах.