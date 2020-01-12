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12.01.2020 14:15
Рубрика: Российский автопром

УАЗ показал фото уникальной модели

Текст: Юрий Зубко
Фото: Пресс-служба УАЗа. Фото: Пресс-служба УАЗа.
Фото: Пресс-служба УАЗа.

Ульяновский автомобильный завод продолжает цикл исторических заметок. На этот раз компания в своих соцсетях вспоминала об уникальном автомобиле.

Фото: Пресс-служба Nissan.
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Комплекс ГрАНТ (аббревиатура от "Гражданский аэродинамический наблюдатель телевизионный") состоит из базовой автоматизированной станции (БАРС) на платформе УАЗ-3741 и транспортно-пусковой установки (ТПУ), в основе которой лежал "Головастик".

Основное предназначение проекта, разработанного в начале 2000-х годов - телевизионное наблюдение в реальном времени. Для этого в "Буханке" было размещено оборудование для совместной работы двух операторов. А на транспортно-пусковом грузовичке установили пару беспилотников.

По итогам 11 месяцев 2019 года Ульяновский автозавод реализовал в России 33987 автомобилей, что на 5% ниже показателя годичной давности.

Фото: www.drive2.ru/users/cadiol/
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В этом году, как уже сообщала "РГ", компания установит автоматическую коробку передач на "Пикап". Также ожидается, что состоится дебют внедорожника, который все называют "Русским Прадо". Не так давно мы собрали всю имеющуюся информацию об этом автомобиле.

Даже известна примерная стоимость машины. Минимальная цена новинки может составить 860-885 тысяч рублей, максимальная - 1,18-1,22 млн рублей.

Кстати, УАЗ возобновит производство автомобилей позже всех. В период с 9 по 17 января на заводе будет проводиться ежегодная инвентаризация. После чего запланированы ремонтно-профилактические работы вплоть до 10 февраля.

Фото: Пресс-служба УАЗа.
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#УАЗ