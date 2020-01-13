Названы открытия археологии 2019 года, изменившие историю

В Монголии обнаружили гробницы серебряных драконов и единорогов, в Италии - зал Сфинкса, в Мексике - пещеру бога Дождя, а в Перу - принесенных в жертву 230 детей. Ученые подвели итоги и назвали главные археологические открытия за 2019 год.

Каждое из них стало большим явлением и изменило представления об исторических событиях. Об этом сообщает журнал Archaeology, являющийся изданием археологического института Америки.

Гробница серебряного дракона

В Монголии археологи обнаружили два богатейших погребения хунну. Это был кочевой народ, считающийся протопредками гуннов и монголов. Хунну с 220 года до н. э. по II век н. э. населяли степи к северу от Китая и создали огромную империю, которая простиралась от Маньчжурии на востоке до Памира на западе. Около 50 года до нашей эры империя раскололась, и западных хунну вытеснили Среднюю Азию, что явилось процессом, который запустил маховик Великого переселения народов и повлиял на всю историю человечества.

В найденных в Монголии погребениях больше всех выделяются фигурки двух драконов, сделанные из серебра и покрытые позолотой. Их длина - около 8 сантиметров, драконы отлиты с головами, повернутыми назад. Археологи не смогли установить, для чего эти фигурки. Они могли быть ручками сосуда или декоративными элементами какого-то предмета.

Кроме драконов, в могилах нашли нефритовые крючки для ремней, деревянные коробочки, в которых хранились серебряные кольца, а также различные чашки, вырезанные из дерева и кожаную упряжь для лошадей. Украшения этой упряжи изображают единорогов. Обнаруженный клад стал одной из самых богатых находок материальной культуры хунну.

Зал Сфинкса

В центре Рима вот уже несколько лет раскапывают и реставрируют дворец, когда-то построенный для древнеримского императора Нерона. Он получил название Золотой дом за роскошь и богатую отделку, с которой был выполнен. После смерти императора дворец оказался заброшен и заново обнаружен только в конце XV века. В том числе благодаря этому в нем великолепно сохранились фрески, оказавшие большое влияние на живопись эпохи Возрождения.

В 2019 году реставраторы обнаружили в одной из комнат дворца новую трещину. А при ее осмотре оказалось, что она ведет в новую неизвестную комнату. Каково же было удивление археологов, когда они попали в большой зал, богато расписанный разными фресками. Самым ярким изображением стал сфинкс, и зал назвали в честь него.

На стенах комнаты нанесены и другие рисунки: бога Пана, кентавра, гиппокампов (полулошади-полурыбы), а также человека с луком, щитом и мечом, который сражается с пантерой.

Роскошный храм Митры

Там же в Италии при проведении исследовательских работ в древнем городе Остия археологи из Болонского университета обнаружили "ослепительный" подземный храм, который был посвящен богу Митре. Об этой удивительной археологической находке 2019 года "РГ" уже писала.

Возраст храма исследователи оценили примерно в 1600 лет. В тот период времени в Римской империи процветал культ бога Митры. Особенно популярным он был в армии. Храмы в честь этого божества обычно возводили под землей. Митра был главным персонажем так называемых римских мистерий.

Остатки одного из таких культовых сооружений и нашли археологи в Остии. Сам храм они называют "ослепительным" из-за его роскошного убранства. Самый важный зал, спелеум, был расположен на нижнем уровне. Его пол был выложен из мрамора различных цветов, и именно эту разнообразную цветовую гамму ученые назвали ослепительной.

В этом же зале археологи нашли скамейку, ритуальный колодец и клумбу, на которой, вероятно, выращивали некое священное растение. Ученые предполагают, что храм использовался весьма активно и видел множество различных ритуалов, в том числе церемонии посвящения и жертвоприношения животных.

Необычная гробница в Египте

Уникальное погребение нашли в Долине царей, сообщает Archaeology. Гробница принадлежит высокопоставленному сановнику, который жил в период правления фараона Джедкара Исеси (примерно две тысячи лет до н.э.). Несмотря на то, что гробница оказалась ограбленной, на ее стенах остались цветные росписи, которые сохранили яркость даже сейчас - спустя четыре тысячи лет!

На одной из стен нарисован сам чиновник. Он изображен за столом, уставленном различными яствами, напитками и подарками. По словам ученых, такое изображение достаточно необычно для гробницы того времени и почти нигде не встречается. Вероятно, сановник играл важную роль при царском дворе, пользовался влиянием и мог позволить себе отступить от догм при подготовке к путешествию в загробный мир. По всей видимости, богатый стол с едой и вином должен был материализоваться в потустороннем мире и радовать своего хозяина там.

Сеть пещер бога дождя

В Мексике при обследовании крупного города майя Чичен-Ицы археологи заново открыли систему пещер. Она была посвящена богу дождя Тлалоку и, по всей видимости, использовалась для поклонения ему и исполнения ритуалов.

Эта сеть пещер была впервые открыта еще в 1966 году, однако тогда исследователи ограничились лишь описанием, а вход вскоре закрыли. После этого все отчеты об открытии потерялись и о ней забыли. Исследования начали заново только в 2018 году, а в 2019-м археологи нашли в этой системе пещер семь ритуальных камер, где хранилось более 150 сосудов, в том числе курильницы с изображениями бога дождя Тлалока.

Все находки датируются приблизительно периодом до VII в. до н.э. По мнению ученых, сам город Чичен-Ица появился не случайно именно на месте священных пещер. В том числе в этом кроется огромная научная и археологическая ценность подземелий. Они позволяют многое узнать о культуре майя.

Установлено, что пещеры были осквернены еще в древности. Возможно, это сделали те же, кто напал на Чичен-Ицу около 1200 года, что в конце концов привело к падению города.

230 детских жертв

В Перу, рядом с городом Трухильо в 2019 году археологи сделали жуткую находку. Там было обнаружено крупнейшее в мире жертвоприношение детей. Ученые раскопали останки около 230 детей в возрасте от 4 до 14 лет.

Установлено, что детей положили лицом к морю, а затем принесли в жертву. Зачем понадобилось такое жестокое и бесчеловечное приношение пока не понятно. Высказывается предположение, что жрецы, возможно, хотели остановить наводнение или другие катаклизмы. Также это могли быть дети побежденных врагов или жертва легендарному предку.

Само жуткое жертвоприношение было сделано, по мнению ученых, около 1250 г. н.э. Найденные останки хорошо сохранились. У некоторых из них на голове остались кожа и волосы, а также головные уборы из перьев.

Денисовец дошел до Тибета

Ученым удалось, наконец, расшифровать, кому принадлежали кости, обнаруженные еще в 1980 году в пещере Байшия в Тибете. Все это время оставалось неизвестным, кому они принадлежали. Теперь получилось "прочитать" ДНК белков, извлеченных из зуба. Анализ показал, что это денисовский человек (Homo denisovan). Останки этого древнего предка современного человека были обнаружены в 1984 году в Денисовой пещере в Солонешенского района Алтайского края. По названию пещеры неизвестный ранее вид Homo и получил свое название. Он являлся такой же ветвью развития человечества, как неандерталец и его полная роль и особенности до конца не понятны.

Ученые говорят, что открытие было ожидаемым: у современных тибетцев есть гены, унаследованные от Homo denisovan. Тем не менее, расшифровка ДНК останков из пещеры Байшия в Тибете позволило пролить еще немного света на историю развития денисовского человека, в том числе на ареал его обитания.

Последний англосаксонский клад

В январе 2019 года в Англии нашли клад из 2500 серебряных монет периода эпохи Вильгельма Завоевателя. Уникальная находка оказалась интересна тем, что объединяет в себе монеты как с изображением Гарольда Годвинсона, последнего англосаксонского короля, так и Вильгельма Завоевателя.

Последний разбил Гарольда Годвинсона в октябре 1066 года в битве при Гастингсе. Это решающее сражение обернулась небывалыми последствиями для Англии: в результате цепи исторических совпадений, после битвы на всей территории Туманного Альбиона не осталось реальных военных и политических сил, которые могли бы противостоять Вильгельму Завоевателю. Благодаря этому небольшой феодал из французской Нормандии, выиграв всего одно сражение, получил целое королевство и стал его правителем.

Однако, историкам и археологам до конца не понятно, как после битвы при Гастингсе происходила смена власти. И именно на этот процесс смог пролить свет найденный клад.

Из обнаруженных сокровищ примерно 1200 монет отчеканены с лицом Гарольда, а еще 1300 - с профилем Вильгельма. Но наиболее уникальны две монеты: на них изображены оба короля. Это говорит об определенной борьбе "старой" и "новой" власти. Чеканщик, который делал монеты, хотел угодить одновременно и тем, и другим. В тоже время, факт того, что в кладе есть монеты с изображением и Гарольда, и Вильгельма, говорит об их одинаковой ценности для владельца. Это значит, "англосаксонские" денежные знаки ходили и какое-то время после нормандского завоевания.