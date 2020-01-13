В Омске ребенка, которого ставили на гречку, оставили с матерью

В Омске восьмилетнего мальчика, которого родители заставляли часами стоять на коленях на гречневой крупе, оставили жить с матерью.

Такое решение приняло руководство адаптивной школы - интерната № 5, куда ребенок был помещен после общественного резонанса. Россиян возмутило, что мальчика вернули матери, обвиняемой в истязаниях и ненадлежащем воспитании несовершеннолетнего. Однако мать заявила о том, что желает воспитывать сына сама. Принять окончательное решение в этом вопросе планировалось по результатам психолого-педагогической экспертизы.

Сегодня стало известно, что руководство омской школы - интерната отпустило мальчика жить с матерью. По словам директора интерната Евгений Пузанова, ситуация в семье находится под контролем.

- Мама не лишена родительских прав и не ограничена в правах, поэтому теперь он проживает с ней, каждый день ходит на занятия, - сообщил ТАСС директор.

Напомним, в настоящее время в Омске идет судебный процесс над родителями, которые истязали сына за малейшие провинности, а сам процесс наказания снимали на веб-камеру. Не выдержав издевательств, школьник убежал из дома к соседям и попросил у них помощи. Измученного мальчика пришлось оперировать, чтобы спасти ему ноги.

Отчима обвиняют в систематическом истязании несовершеннолетнего. Ему грозит до семи лет лишения свободы. Матери ребенка предъявлены обвинения по статье 156 УК РФ - "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".