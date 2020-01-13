Новости

Путин провел совещание по подготовке Послания 15:45
Путин и Моди обсудили ситуацию в Ливии 15:40
"Челюсти" Стивена Спилберга получат ремейк 15:40
Андрей Воробьев открыл новую школу в Одинцово 15:32
Врач рассказала, как не набрать лишний вес зимой 15:32
В Москве госпитализирован участник бойз-бэнда "Корни" Алексей Кабанов 15:26
В каких городах России упали цены на однушки 15:26
Под Воронежем мать попыталась утопить приемного сына 15:22
Корейский конкурент Mercedes и BMW засветился на парковке завода 15:20
Подозреваемого во взрыве банка в Костроме нашли по ДНК 15:20
В Омске ребенка, которого ставили на гречку, оставили с матерью 15:19
Режиссер "Оно" снимет ремейк "Воя" Джо Данте 15:15
СМИ: Трамп санкционировал убийство Сулеймани семь месяцев назад 15:09
Opel расширит модельный ряд в России до шести моделей 15:00
В Уфе объявили в розыск укравших пожертвования для больных детей 14:50
Спасатели вытащили из теплотрассы ульяновца, повисшего вниз головой 14:37
В Волгограде председателя коллегии адвокатов уличили в мошенничестве 14:36
Ученые рассказали, что может негативно влиять на секс 14:19
В Башкирии из собачьей будки украли 1,1 миллиона рублей 14:12
В каких случаях замороженные овощи и фрукты полезнее свежих 14:09
Акция "В метро без штанов" прошла в разных городах мира 14:07
Chevrolet Niva: когда внедорожник станет Lada 14:05
Анонсировано продолжение "Молчания ягнят" в виде сериала 14:02
Врачи ФК "Уфа" спасли пассажира, которому стало плохо в самолете 14:02
В Крыму за время новогодних каникул отдохнули 210 тысяч туристов 13:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В школьных аттестатах появится новая оценка
В школьных аттестатах появится новая оценка
Синоптики рассказали об "островах холода"
Синоптики рассказали об "островах холода"
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 13 по 19 января
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 13 по 19 января
13.01.2020 15:19
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Омске ребенка, которого ставили на гречку, оставили с матерью

Текст: Наталья Граф (Омск)

В Омске восьмилетнего мальчика, которого родители заставляли часами стоять на коленях на гречневой крупе, оставили жить с матерью.

Жительница Вологодчины 17 лет истязала своих приемных детей

Такое решение приняло руководство адаптивной школы - интерната № 5, куда ребенок был помещен после общественного резонанса. Россиян возмутило, что мальчика вернули матери, обвиняемой в истязаниях и ненадлежащем воспитании несовершеннолетнего. Однако мать заявила о том, что желает воспитывать сына сама. Принять окончательное решение в этом вопросе планировалось по результатам психолого-педагогической экспертизы.

Сегодня стало известно, что руководство омской школы - интерната отпустило мальчика жить с матерью.  По словам директора интерната Евгений Пузанова, ситуация в семье находится под контролем.

- Мама не лишена родительских прав и не ограничена в правах, поэтому теперь он проживает с ней, каждый день ходит на занятия, - сообщил ТАСС директор.

Напомним, в настоящее время в Омске идет судебный процесс над родителями, которые истязали сына за малейшие провинности, а сам процесс наказания снимали на веб-камеру. Не выдержав издевательств, школьник убежал из дома к соседям и попросил у них помощи. Измученного мальчика пришлось оперировать, чтобы спасти ему ноги.

Отчима обвиняют в систематическом истязании несовершеннолетнего. Ему грозит до семи лет лишения свободы. Матери ребенка предъявлены обвинения по статье 156 УК РФ - "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".

Общество Семья и дети Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область Омск

Главное сегодня

МИД РФ: Представители ливийских сторон прибыли в Москву
Вице-президент Абхазии вслед за Хаджимбой подал в отставку
СК РФ назвал мотив убийства российских журналистов в ЦАР
Лех Валенса призвал Польшу признать правду об освобождении Освенцима
Сотовые операторы объяснили повышение стоимости тарифов на связь