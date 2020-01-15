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15.01.2020 07:16
Рубрика: Власть

Немецкий журналист рассказал о важном значении роли РФ в мире

Немецкая газета Der Tagesspiegel опубликовала материал журналиста Мальте Леминга, в котором он объяснил важность места России на мировой арене. Одним из свидетельств значимости роли Москвы, по мнению автора, является недавняя поездка канцлера Ангелы Меркель в Российскую Федерацию.

Фото: REUTERS
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Леминг отмечает, что урегулирование конфликтов на Ближнем Востоке без президента России маловероятно. Он также указал на договоренности России и Германии касательно приверженности ядерной сделке с Ираном и завершения строительства газопровода "Северный поток - 2".

Журналист подытожил, что мировые политики не имеют права отрицать успехи других стран. А также призвал Германию не бояться, что кому-то (действия страны могут не понравиться.

Ранее журнал Der Spiegel прокомментировал итоги переговоров Путина и Меркель. В центре внимания находилась ситуация на Ближнем Востоке и Северной Африке, прежде всего в Ливии. Наблюдатели отметили доброжелательную атмосферу встречи. По словам канцлера, у России и Германии много совместных интересов.

Кстати

Согласно результатам опроса, который провел институт изучения общественного мнения YouGov специально для Welt am Sonntag, большинство немцев надеется, что в нынешнем году Германия будет играть активную роль в решении острых мировых проблем, ну а главные надежды граждане ФРГ связывают не только с канцлером Ангелой Меркель, но и с президентом России Владимиром Путиным.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире Европа Германия

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