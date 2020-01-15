Очень дорого. Раскрыта стоимость топовой комплектации Kia Seltos

В Сети появилась информация о цене ещё одной комплектации Kia Seltos. Скрин со стоимостью был опубликован Seltos.Club. Предполагается, что это прайс на максимальную версию исполнения с двухлитровым атмосферным двигателем, вариатором и системой полного привода.

Итак, цена - 1 804 900 рублей. Например, полноприводный Skoda Kodiaq со 150-сильным 1.4 TSI в базовой комплектации стоит 1 789 000 рублей, с "роботом" - 1 829 000 рублей. Hyundai Tucson с двухлитровым мотором на 150 сил, 4WD и 6-ступенчатым "автоматом" - от 1 764 000 рублей. Kia Sportage с аналогичным силовым агрегатом и трансмиссией - от 1 694 900 рублей. Другими словами, выбирать за такую цену есть из чего, но здесь важно понимать, что пока неизвестен состав комплектации - возможно, что Kia Seltos просто-напросто выше всех по уровню оснащения.

На данный момент официально объявлена цена только на переднеприводный Kia Seltos, оснащённый 149-сильным 2.0 MPI, вариатором; привод - передний. Известно, что в состав комплектации Luxe входят информационно-развлекательный комплекс с экраном 8 дюймов, камера заднего вида, датчики парковки, климат-контроль. Купить такой можно будет от 1 349 900 рублей.

Несколько дней назад Kia объявила о старте производства Kia Seltos на заводе "Автотор" в Калининграде. Пока налажен выпуск версий с уже упомянутым силовым агрегатом и со 177-сильным 1.6 T-GDI в паре с 7-ступенчатым преселективным "роботом". Позднее на конвейер встанут версии c безнаддувным мотором объёмом 1.6 литра мощностью 121 и 123 л.с., модификации с полными приводом и "автоматом".

Когда будет дан старт продаж - неизвестно. По неофициальной информации, он был запланирован на начало февраля, но, по слухам, его перенесли на март. Судя по тому, что дилеры активно получают Kia Seltos, можно предположить, что кроссовер будет доступен к покупке уже в следующем месяце.