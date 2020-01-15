Видео: австралийцы на машине вывозят коал из зоны пожаров

Любая масштабная катастрофа - это не только один сплошной информационный повод для средств массовой информации, но и проверка лучших качеств оказавшегося на месте трагедии человека: его храбрости и чувства ответственности, упорства и самопожертвования. Лесные пожары в Австралии, дымный шлейф от которых - на минутку - уже сделал полный круг вокруг Земли, дали нам немало подобных образцов, и вот вам еще один такой.

Наши скромные герои - братья Калеб и Мика, решившие вывозить животных из зоны пожара на своей машине. На ставшим печально известным острове Кенгуру они собирают коал, сажают их в салон автомобиля, везут подальше от огня и выпускают на свободу.

Перепуганные животные, разумеется, не сразу понимают, кого им больше бояться - огня или человека - и порой оказывают своим спасителям серьезное сопротивление, да и внутри салона ведут себя как на лоне природы, царапая и пачкая все подряд, но молодые австралийцы относятся к этому с пониманием.

Если какие-то виды местной фауны и могут, согласно печальным прогнозам экологов, не пережить эту катастрофу, то за коал, кажется, можно не переживать.