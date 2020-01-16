36-летний оператор умер на съемочной площадке "Дома-2"

36-летний оператор скандального телевизионного проекта "Дом-2" Владимир Даниловский умер прямо на съемочной площадке.

Об этом сообщил "Пятый канал" со ссылкой на свой источник.

Причины смерти мужчины, работавшего на знаменитой "телестройке" последние пять лет, пока не названы.

"Дом-2" - российское реалити-шоу, продолжение шоу "Дом", выходящее на канале ТНТ с 11 мая 2004 года. Является самым продолжительным реалити в истории индустрии.

В разное время его ведущими были Дмитрий Нагиев (2004), Ксения Собчак (2004-2012), Ксения Бородина (с 2004-го и по настоящее время), Ольга Бузова (с 2008 по настоящее время), Владислав Кадони, Ольга Орлова (с 2017-го), Андрей Черкасов, другие.