Комиссия ФССП выехала в Новокузнецк после стрельбы в суде

Комиссия Федеральной службы судебных приставов вылетела из Москвы в Новокузнецк, где произошло вооруженное нападение в мировом суде, для участия в расследовании. Об этом сообщает РИА Новости сссылкой на пресс-службу ФССП.

Напомним, по версии следствия, утром новокузнечанин пришел в помещение участка мирового судьи в Центральном районе южной столицы Кузбасса суда с ружьем и выстрелил в попытавшегося его остановить судебного пристава. От полученного ранения последний скончался. Нападавший также ранил женщину, являвшуюся свидетельницей по делу, которое рассматривалось в суде сегодня. Она была госпитализирована и успешно прооперирована.

Известно, что нападавший проходил по уголовному делу в качестве потерпевшего. Стрелявший задержан, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух лиц.