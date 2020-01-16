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16.01.2020 14:18
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

У стрелявшего в суде Новокузнецка был конфликт с раненой женщиной

Текст: Наталья Граф (Кемерово)

Жительница Новокузнецка, получившая ранение в мировом суде, была свидетельницей по делу о повреждении имущества. Устроивший перестрелку фигурировал в нем как потерпевший.

- Летом 2018 года супруг раненой направил трактор на предполагаемого стрелка, а потом повредил ковшом его гараж, - сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах. - Было заведено дело о повреждении имущества.

Дело о стрельбе в Новокузнецке передадут в центральный аппарат СК

По предварительным данным, конфликт спровоцировала супруга тракториста. Потерпевший длительное время добивался, чтобы дело было переквалифицировано на покушение на убийство. Но безуспешно.

Напомним, по версии следствия, сегодня утром новокузнечанин пришел в помещение участка мирового судьи в Центральном районе южной столицы Кузбасса суда с ружьем и выстрелил в попытавшегося его остановить судебного пристава. От полученного ранения последний скончался. Нападавший также ранил свидетельницу по делу, которое рассматривалось в суде сегодня. Она была госпитализирована и успешно прооперирована. Врачи дают благоприятные прогнозы по ее выздоровлению.

Стрелок задержан, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух лиц. Комиссия Федеральной службы судебных приставов вылетела из Москвы в Новокузнецк для участия в расследовании. У погибшего судебного пристава осталось четверо детей. Как сообщает ТАСС, власти Новокузнецкого муниципального района окажут помощь его семье.

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