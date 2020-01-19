Макгрегор заявил о желании провести реванш с Хабибом в Москве

По словам Конора, он хотел бы вновь встретиться с Хабибом в Москве или на своей родине. При этом глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт уже высказался против проведения боя Макгрегора с Нурмагомедовым в Москве.

"Уайт не согласен? Но почему? Я очень люблю россиян, сам недавно бывал в Москве. Они интересные люди, любят ММА. Там много моих фанатов. Это было бы очень круто, я бы хотел провести поединок в Москве. Если же бой состоится в Европе, то пусть это будет Ирландия", - отметил Конор.

Напомним, что в начале октября 2018 года в Лас-Вегасе Конор проиграл Хабибу. Россиянин одержал победу болевым приемом в четвертом раунде. После того боя Макгрегор неоднократно изъявлял желание провести реванш. Что касается Нурмагомедова, то он также неоднократно говорил о том, что готов вновь встретиться с ирландцем. В своем последнем поединке Хабиб победил американца Дастина Порье.