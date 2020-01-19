В Хабаровске "заминировали" вокзал и аэропорт

В субботу в Хабаровске вновь прошли эвакуации из-за анонимных сообщений о минировании. На этот раз взрывчатку якобы заложили в здания вокзала и аэропорта.

Как рассказал РИА Новости представитель управления на транспорте МВД РФ по Дальневосточному федеральному округу, из аэропорта вышли примерно 500 человек, вокзал покинули более 170. Проверку объектов провели в течение часа. Как и ожидалось, информация не подтвердилась.

В последнее время в дальневосточные города все чаще стали поступать подобные сообщения. "Минируют" школы, детские сады и административные здания. 19 декабря одна из таких "шуток" обернулась гибелью 73-летней воспитательницы биробиджанского детского сада № 24.