Новости

В Хабаровске "заминировали" вокзал и аэропорт 03:49
Скабеева ответила обидевшейся на эфир Водонаевой 03:40
Трое мужчин провалились под лед в Москве 03:02
Летевший из Екатеринбурга в Сургут лайнер экстренно сел в Ханты-Мансийске 02:30
СМИ: В убийстве четырех человек в штате Юта подозревают подростка 02:05
Юристы Трампа назвали импичмент вмешательством в выборы 01:40
Около 3 тысяч человек окунулись в Москве в прорубь 18.01.2020
В РПЦ предрекли черногорскому президенту Джукановичу судьбу Порошенко 18.01.2020
Россия не будет возвращать Польше шедевры искусства 18.01.2020
75 человек пострадали в ходе столкновений в центре Бейрута 18.01.2020
В Минобороны раскрыли планы активизировавшихся в Сирии боевиков 18.01.2020
Украинское бюро расследований вызвало Порошенко на два допроса 18.01.2020
На Украине оценили эффект от контракта с Россией по газу 18.01.2020
Иерарх Сербской Церкви: В России знают важность и цену свободы 18.01.2020
Следователи начали проверку после массового отравления в Реутове 18.01.2020
В Сирии боевики атаковали армию при поддержке танков 18.01.2020
Десятилетние автомобили: что выбрать от 250 тысяч рублей 18.01.2020
Путин обещал решить проблему с документами на могилу Кутузова 18.01.2020
Володин: Реализация Послания президента увеличит эффективность власти 18.01.2020
Иран отправит на Украину "черные ящики" сбитого самолета 18.01.2020
Косачев объяснил претензии Украины и Грузии к действиям РФ в Черном море 18.01.2020
Путин осудил "хорьковые цели" ряда западных политиков 18.01.2020
Сборная России стала четвертой в эстафете на этапе кубка мира в Рупольдинге 18.01.2020
Путин поддержал создание мобильного приложения для помощи ветеранам 18.01.2020
Проект "Вагон". УАЗ рассказал об уникальном автомобиле для Минобороны 18.01.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Синоптики объяснили причину "жаркой" зимы
Синоптики объяснили причину "жаркой" зимы
Как в 2020 году будут меняться коммунальные платежи
Как в 2020 году будут меняться коммунальные платежи
Самой доброй рубрике "Российской газеты" - 10 лет!
Самой доброй рубрике "Российской газеты" - 10 лет!
19.01.2020 03:49
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Хабаровске "заминировали" вокзал и аэропорт

Текст: Дина Непомнящая
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

В субботу в Хабаровске вновь прошли эвакуации из-за анонимных сообщений о минировании. На этот раз взрывчатку якобы заложили в здания вокзала и аэропорта.

В Комсомольске-на-Амуре задержали телефонную "террористку"

Как рассказал РИА Новости представитель управления на транспорте МВД РФ по Дальневосточному федеральному округу, из аэропорта вышли примерно 500 человек, вокзал покинули более 170. Проверку объектов провели в течение часа. Как и ожидалось, информация не подтвердилась.

В последнее время в дальневосточные города все чаще стали поступать подобные сообщения. "Минируют" школы, детские сады и административные здания. 19 декабря одна из таких "шуток" обернулась гибелью 73-летней воспитательницы биробиджанского детского сада № 24.

Происшествия Терроризм Антитеррор Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Хабаровск Атака телефонных террористов на Россию

Главное сегодня

Дмитрий Медведев назвал отставку правительства обычным событием
Путин пообещал открыть центр архивных документов о Второй мировой войне
Россия не будет возвращать Польше шедевры искусства
В Минобороны раскрыли планы активизировавшихся в Сирии боевиков
Глава МВФ рассказала о новой Великой депрессии
Право
Право
Александр Бастрыкин предложил упростить процедуру задержания лиц с особым статусом
Профилактика
Профилактика
Мошенничество с банкоматами: как не стать жертвой аферистов