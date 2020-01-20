Производитель iPhone и Fiat-Chrysler займутся выпуском электрокаров

Концерн Fiat Chrysler Automobiles, с конца прошлого года являющийся членом PSA Group, и компания Foxconn, занимающаяся сборкой iPhone, ведут переговоры о разработке и выпуске электрических транспортных средств.

FCA подтвердили информацию о том, что в настоящее время компании пытаются выстроить оптимальную бизнес-модель. Напомним, что Fiat-Chrysler, несмотря на то, что теперь с экологичностью помогают гибриды Peugeot и Citroen, остаётся заложником неэкологичности своего модельного ряда и в связи с этим вынужденно является партнёром Tesla.

Предполагается, что Hon Hai Precision (Foxconn) и FCA создадут совместное предприятие с распределением акций 50:50. Первоначально ориентир будет сделан на китайский рынок, а уже потом будет развиваться направление экспорта.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на председателя Hon Hai Йонга Лю, партнёр FCA будет отвечать за дизайн, комплектующие и цепочку поставок. Автомобильный концерн, очевидно, займётся сборкой машин. Для чего всё это Foxconn: компания старается диверсифицировать бизнес, так как в настоящее время половина прибыли зависит от сотрудничества с Apple.

Окончательная информация по сделке FCA и Foxconn должна появиться "в ближайшие несколько месяцев".

В марте 2020 года FCA представит электрокар Fiat 500e, за которым последует опять же субкомпактная "электричка" по мотивам концепта Centoventi.