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20.01.2020 08:55
Рубрика: Легковые авто

Производитель iPhone и Fiat-Chrysler займутся выпуском электрокаров

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба FCA. Фото: Пресс-служба FCA.
Фото: Пресс-служба FCA.

Концерн Fiat Chrysler Automobiles, с конца прошлого года являющийся членом PSA Group, и компания Foxconn, занимающаяся сборкой iPhone, ведут переговоры о разработке и выпуске электрических транспортных средств.

FCA подтвердили информацию о том, что в настоящее время компании пытаются выстроить оптимальную бизнес-модель. Напомним, что Fiat-Chrysler, несмотря на то, что теперь с экологичностью помогают гибриды Peugeot и Citroen, остаётся заложником неэкологичности своего модельного ряда и в связи с этим вынужденно является партнёром Tesla.

Фото: www1.fips.ru
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Предполагается, что Hon Hai Precision (Foxconn) и FCA создадут совместное предприятие с распределением акций 50:50. Первоначально ориентир будет сделан на китайский рынок, а уже потом будет развиваться направление экспорта.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на председателя Hon Hai Йонга Лю, партнёр FCA будет отвечать за дизайн, комплектующие и цепочку поставок. Автомобильный концерн, очевидно, займётся сборкой машин. Для чего всё это Foxconn: компания старается диверсифицировать бизнес, так как в настоящее время половина прибыли зависит от сотрудничества с Apple.

Окончательная информация по сделке FCA и Foxconn должна появиться "в ближайшие несколько месяцев".

В марте 2020 года FCA представит электрокар Fiat 500e, за которым последует опять же субкомпактная "электричка" по мотивам концепта Centoventi.

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#Fiat #Chrysler