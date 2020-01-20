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20.01.2020 12:49
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Одного из виновников пожара в ТЦ "Адмирал" освободят по УДО

Текст: Олег Корякин

Бывший владелец здания ТЦ "Адмирал" Роберт Хайруллин, осужденный по делу о пожаре, в котором погибли 19 человек, будет освобожден досрочно. Такое решение, как сообщает ТАСС, принял Вахитовский районный суд города Казани.

Фото: Константин Бахарев/РГ
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Напомним, судебный процесс по делу о пожаре в торговом центре завершился 23 мая 2019 года. Основной арендатор здания Гусейн Гахраманов был приговорен к 13 годам общего режима. Его отец Гюльгусейн Наджафов, занимавший должность администратора в ТЦ, лишен свободы на 9,6 лет.

А гендиректор компании "АС Менеджмент" Роберт Хайруллин, владевший зданием, получил 9 лет. Позже Верховный суд РТ сократил ему срок до 6 лет и 2 месяцев лишения свободы. Из них он в настоящее время отсидел около 4 лет.

Трагедия произошла 11 марта 2015 года. Из-за неосторожного использования горелки воспламенились сэндвич-панели ТЦ. Огонь очень быстро распространился. Само здание эксплуатировалось с грубыми нарушениями пожарной безопасности. В результате погибли 19 человек, еще 60 получили ранения. Среди погибших был подполковник МЧС Сергей Костин, который пытался спасти людей из пылающего здания.

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