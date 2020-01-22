Белорусский пилот признал большим успехом бронзовую медаль "Дакара"

Бронзовый отлив благородного металла по-прежнему добавляет оптимизма и неуспокоенности в душе белорусских героев "Дакара-2020". О трудных перипетиях бездорожья в аравийских пустынях поведал 22 января в аэропорту Минска лидер команды грузовиков "Красных зубров" Сергей Вязович. И глядя на энергичные, волевые профили отважных мастеров из Синеокой, было не сложно вспомнить мудрые слова из поэмы "Василий Теркин: "Нет ребята, я не гордый. Не заглядывая вдаль, так скажу: зачем мне орден? Я согласен на медаль".

Опытный пилот, много повидавший на трансконтинентальных трассах, начал и после приземления на родной земле с будничных откровений. Прежде всего, он дал понять, что маршруты в Саудовской Аравии подарили немало сюрпризов с первых милей дистанции. "Было много каменного бездорожья, которого мы с ребятами до этого ни разу не видели. Правда, чем сложнее трасса, тем лучше для МАЗа", - продолжает считать Вязович. Поэтому и третье место на "Дакаре", по его мнению, - успех для всей бригады, хотя, как известно, его товарищ Алексей Вишневский занял восьмую позицию, а грузовик Александра Василевского финишировал только двенадцатым.

"Да, мы жаловались на мощность двигателя, но с нашим агрегатом все было в порядке. По сути, только в одной машине ощущался недостаток мощности. Мы осознанно сделали выбор в пользу большей надежности. Если раньше достаточно было не сломать машину, то сейчас необходимо еще и быстро ехать", - признался лидер команды.

Между тем, многие обозреватели продолжают настаивать на том, что именно экипажи Союзного государства - КамАЗы и МАЗы - составляют привилегированный дуэт победителей. Остальные участники на тяжеловесах, по их мнению, выступают, заручившись поддержкой крупных европейских производителей или частных компаний. Вот почему главным сюрпризом многодневных гонок, о чем уже рассказывал "СОЮЗ", специалистами были названы и капотные белорусские грузовики.

Многие эксперты заранее посчитали, что модель "Красных зубров" получилась и впрямь идеальной. Ведь и на экваторе соревнований в аравийских песках белорусский пилот оказался третьим в общем зачете, хотя и отставал от соперников по СГ больше, чем на полчаса. "Поначалу мы лидировали, но на камнях пробили колесо, поменять быстро не получилось, словили еще два прокола, подкачка справлялась еле-еле", - рассказали в команде.

Зато сам Вязович решил после гонки быть более откровенным. "Стало очевидным, почему мы проигрываем россиянам в последнее время. Не выходим на "максималку", - признался лидер команды. - Выжали максимум, атаковали изо всех сил. В принципе и дюны несложные, но мы были не конкурентными по двигателю. У нас максимальная скорость была только 120-130 км/час, сейчас мы ничего с этим поделать не можем", - констатировал ветеран.

Песчаная буря, наложившая вето на первую часть супермарафона, стала не единственным поводом для грустных переживаний белорусских пилотов. Почти трехсотметровые дюны, сравнимые по высоте с мировыми небоскребами, оказались еще одной преградой для участников ралли. Несмотря на прописанные в дорожной книге препятствия и опасности, многие из них решили брать барьер с хода и поплатились за это - кто техникой, кто здоровьем, сообщали новостные порталы.

В итоге победителем ралли в 17-й раз, как известно, стал грузовик российского "КАМАЗ-мастера". В этом году его привел к финишу Андрей Каргинов, а второе место досталось экипажу его товарища по команде Антону Шибалову.

История увлекательной гонки, которая получила в прошлом столетии свое название по имени столицы африканского Сенегала, подарила за истекшие четыре десятка лет целую энциклопедию обладателей "Золотого бедуина", в которой почетное место занимают и профессионалы Союзного государства.