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В Toshiba придумали, как сделать все ПК супермощными

Текст:   Виктория Чернышева
22.01.2020,  
13:36
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Старший научный сотрудник Toshiba Хаято Гото создал "Алгоритм имитации бифуркации", который способен в разы повысить производительность компьютеров и кластерных серверов. Это прорывная технология: алгоритм делает обычный ПК быстрее самого суперсовременного устройства.

Как уточняет Bloomberg, технология использует принципы работы квантовых компьютеров. При этом стоящее миллионы долларов "железо" и специальные условия (охлаждение до температуры, близкой к абсолютному нулю) не нужны. ПК просто подключается к серверу и работает при комнатной температуре.

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Сейчас в Toshiba ищут партнеров для тестирования алгоритма. По словам разработчиков, наиболее привлекательная сфера применения алгоритма - финансовая. Система способна расчитывать разницы котировок валют на бирже, за микросекунды.

Но есть и другие области применения этой разработки: например, составление сложных маршрутов доставки и логистики, разработка новых лекарств с молекулярной точностью.

Испытания работы алгоритма должны завершиться к марту 2021 года.

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