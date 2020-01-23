Мишустин провел новые назначения в правительстве РФ

Так, Алексей Сазанов занял пост статс-секретаря - заместителя министра финансов РФ Антона Силуанова. Бывший председатель ПФР Антон Дроздов также стал заместителем главы Минфина. Главой правления Пенсионного фонда стал Максим Топилин.

Владимир Уйба назначен на должность заместителя министра здравоохранения. Ранее он возглавлял Федеральное медико-биологическое агентство, главой которого стала бывший министр здравоохранения Вероника Скворцова.

Экс-глава Минстроя Республики Татарстан Ирек Файзуллин занял пост первого заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Елену Рожкову Мишустин назначил на должность руководителя секретариата заместителя председателя правительства Татьяны Голиковой, которая сохранила за собой свой пост.

Игорь Боровков назначен врио главы аппарата коллегии Военно-промышленной комиссии.

Напомним, 15 января правительство России подало в отставку. Такое решение принял премьер-министр Дмитрий Медведев на фоне предложений президента Владимира Путина по изменениям в Конституцию.