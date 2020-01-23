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23.01.2020 20:43
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

На крымские поезда "Таврия" продано 100 тысяч билетов

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Илья Изотов/ РГ Фото: Илья Изотов/ РГ
Фото: Илья Изотов/ РГ

На поезда в Крым и обратно компания-перевозчик с 8 ноября продала уже 100 тысяч билетов. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе компании "ГрандСервисЭкспресс".

Фото: Пресс-служба "Гранд Сервис Экспресс"
Перевозчик рассказал, кто ездит в Крым поездами "Таврия"

- С восьмого ноября, когда была открыта продажа билетов на поезда в Крым из Москвы, Санкт-Петербурга и обратно, реализовано 100 тысяч проездных документов, - уточнили в пресс-службе. - Наибольшее их число продано на станциях Симферополь, Севастополь, Ростов, Москва Казанская, Воронеж, Санкт-Петербург Главный. Из 100 тысяч билетов 55 процентов куплено на петербургский поезд № 7/8, 45 процентов - на московский поезд № 27/28. Стотысячному пассажиру мы подарили сертификат на бесплатный проезд с семьей на "Таврии".

В то же время поездами "Таврия" уже перевезено более 88 тысяч пассажиров. Доля пассажиров, которые едут в Крым и из Крыма, по данным перевозчика, равна.

Напомним, первый поезд № 7 Санкт-Петербург-Севастополь отправился из северной столицы на полуостров 23 декабря, а 25 декабря первый пассажирский состав впервые пересек керченский пролив по Крымскому мосту.

С 15 января поезда "Таврия", следующие в Крым из Санкт-Петербурга и обратно через Крымский мост, перешли с новогоднего на зимнее расписание - до начала курортного сезона они будут ходить через день. А двухэтажные московские поезда № 27/28 продолжат ходить ежедневно. Как ранее сообщала "РГ", через Крымский мост уже проехали 100 первых поездов.

Фото: Инфоцентр "Крымский мост"
По Крымскому мосту прошли первые 100 поездов

К курортному сезону прорабатываются семь новых железнодорожных направлений в Крым, в том числе планируется наладить регулярное сообщение между Крымом и Мурманском, Екатеринбургом и Кисловодском. Также будет запущен и прямой поезд Москва - Севастополь.

Экономика Транспорт Железные дороги Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым ЮФО Севастополь Строительство моста через Керченский пролив

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