В 2020 году в Челябинской области планируют принять экологический стандарт - свод требований, направленных на улучшение экологической обстановки в регионе. Южный Урал становится пилотным субъектом РФ, создающим свои "красные линии" для загрязнителей среды обитания. Сможет ли он в результате поднять природоохранную деятельность на новый уровень?

К 2024 году воздух в Магнитогорске должен стать на 20 процентов чище, чем в 2017-м. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Инициатива сверху

В прошлом году при губернаторе был создан координационный совет, в который вошли эксперты-экологи, представители крупных компаний, общественных организаций, а возглавил его руководитель Российского экологического общества Рашид Исмаилов. Совет провел ряд заседаний, определяясь с техзаданием на разработку стандарта. Эксперты отмечали: работа связана с подготовкой нормативов качества воздуха, воды, почвы, которые гарантируют отсутствие вреда для здоровья человека.

По словам министра экологии области Сергея Лихачева, одно из главных направлений подразумевает создание системы нормирования допустимого воздействия на окружающую среду промышленных компаний. В основе ее - отказ от практиковавшихся индивидуальных разрешений "чадить и мусорить" для каждого предприятия. Отныне у правила не должно быть исключений.

Возможно, самим загрязнителям такой подход не понравится. Впрочем, Рашид Исмаилов, отвечая на вопрос "Российской газеты", заявил: на сегодняшнем этапе конфликтов нет. Тем более что топ-менеджеры крупных заводов входят в совет и участвуют в обсуждении и принятии решений.

Впрочем, наблюдатели не исключают, что идиллия не вечна, ведь главная цель бизнеса - все же получение прибыли, а снижение выбросов подразумевает увеличение непроизводственных затрат. Поэтому экологи-общественники напоминают: сам стандарт пока вне юридической плоскости. То есть, по идее, сначала необходимо обеспечить правовую базу, включающую санкции за нарушение правил. Пока же нет ни нормативной базы, ни практики: регион-то пилотный.

Знайте свое место

Челябинск давно отождествляют с заводом. Территория мегаполиса - слоеный пирог из предприятий, санитарно-защитных зон, жилых кварталов: так вышло, что не заводы строились близ города, а он рос вокруг заводов. Его промышленная специализация в прошлом столетии привела к бурному росту населения, но породила и одну из главных болезней миллионника - плохую экологию и связанные с ней проблемы. Небеспочвенные экологические фобии снизили привлекательность южноуральской столицы как места для жизни, ударили по ее имиджу.

В других городах Южного Урала проблем тоже немало. В целом, по данным Минприроды РФ, регион занимает в стране одно из лидирующих мест по выбросам твердых веществ и углекислого газа. На территориях с загрязненным воздухом проживает более 1,3 миллиона человек - свыше 40 процентов населения.

О том же, по сути, свежий экологический рейтинг российских регионов, не так давно обнародованный общественной организацией "Зеленый патруль". По замерам осени 2019 года Южному Уралу отведена 84-я строчка в списке 85 субъектов РФ - за антилидерство регион, согласно данным составителей, частенько соревнуется с соседней, столь же индустриальной Свердловской областью. Директор природоохранных программ "Зеленого патруля" Роман Пукалов постарался подсластить пилюлю: позитивные сдвиги, отметил он, есть и в Челябинске, и в Магнитогорске, однако объем накопленного вреда и спектр экологических проблем очень велик.

В 2019-м в регионе выписаны штрафы на 25 миллионов рублей. Для гигантов индустрии это семечки: модернизация обходится куда дороже

В обществе вырос запрос на чистый воздух, благоприятную среду обитания, отмечают активисты региональной общественной организации "АнтиСМОГ". Только в Челябинске, по их данным, 1179 источников вредных выбросов. Общественные инспекторы Росприроднадзора в 2019 году участвовали в 280 проверках. Были составлены 52 акта о нарушении природоохранных норм, выписаны штрафы на 25 миллионов рублей. Для промышленных гигантов такие суммы - семечки, они не особо мотивируют, ведь модернизация обходится куда дороже.

От теории к практике

Пока стандарт не принят, на Южном Урале руководствуются другими критериями. Проект "Чистый воздух" тоже предполагает кардинальное снижение загрязнения атмосферы в крупных промышленных центрах. Утверждены комплексные планы сокращения выбросов: к 2024 году в Челябинске запланировано уменьшить их более чем на 30 процентов, в Магнитогорске - на 20 с лишним к уровню 2017 года.

Чтобы сказку сделать былью, заключены четырехсторонние соглашения между Министерством природных ресурсов и экологии РФ, Росприроднадзором, правительством области и крупнейшими предприятиями. В работу на первом этапе включатся 16 компаний, руководители 15-ти уже поставили подписи. Впоследствии практику распространят на весь реальный сектор.

По подсчетам областного минэкологии, ожидаемый эффект от реализации подписантами экологических мероприятий по итогам 2019 года должен был привести к снижению выбросов в Челябинске на 1,18 тысячи тонн (0,37 процента от уровня 2017 года), в Магнитогорске - на 6,35 тысячи (2,52 процента). Цифры прогнозные и не сказать, чтобы поражающие воображение. Ранее первый замминистра экологии региона Яна Куприкова заявляла, что в 2019-м в Челябинске и Магнитогорске планируется снизить объем выбросов аж на два процента. В министерстве "РГ" пояснили: показатель не зафиксирован инструментальными методами, а носит расчетный характер на основании экологических программ бизнеса.

- Валовый объем выбросов уменьшается, а если говорить о качестве воздуха, то оно оценивается по другим критериям, - отметила Яна Куприкова. - Челябинск, например, впервые перешел из категории городов с высоким загрязнением воздуха в категорию с повышенным уровнем. А Магнитка, согласно докладу Минприроды России, исключена из десятка самых грязных городов страны.