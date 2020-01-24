Первая смерть от коронавируса зафиксирована в граничащей с РФ провинции КНР

В китайском городе Суйхуа, расположенном в 430 километрах от границы с Россией, скончался местный житель, у которого ранее был выявлен новый тип коронавируса 2019-nCoV. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение КНР.

В провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая ранее было подтверждено четыре случая заболевания пневмонией нового типа. Инфекцию подхватили жители городов Харбин, Дацин и Муданьцзян. Данные населенные пункты имеют прямое транспортное сообщение с городами российского Дальнего Востока.

Тем временем на юге Китая, где находится популярный у российских туристов курорт Санья (остров Хайнань), выявлены четыре случая заражения опасным коронавирусом. Роспотребнадзор призвал россиян воздержаться от поездок в КНР. Коронавирус 2019-nCoV с инкубационным периодом в две недели распространяется воздушно-капельным путем, он вызывает не только воспаление легких, но и дисфункцию жизненно важных органов. Заболевшие жалуются на лихорадку и затрудненное дыхание. По последним данным, жертвами вируса стали уже 25 человек.