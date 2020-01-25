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25.01.2020 01:51
Рубрика: Экономика

Крупные туроператоры России приостановили продажу путевок в Китай

Крупные туроператоры России решили на время отказаться от работы с китайским направлением. Продажа путевок в КНР приостановлена. На такой шаг пошли компании Anex Tour, "Интурист" и Tez Tour, учитывая сложную ситуацию с распространением опасного коронавируса.

Фото: Артем Иванов/ТАСС
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При этом авиарейсы в Поднебесную не запрещены, подчеркнули в Ассоциации туроператоров России.

При аннулировании тура путешественники могут претендовать на полный возврат средств. Тех, кто уже находится в Китае, принудительно вывозить из страны не собираются, возвращение туристов будет плановым, сообщил ТАСС источник, близкий к Ростуризму.

Ранее ведомство рекомендовало российским туроператорам приостановить продажу туров в КНР до нормализации эпидситуации.

Напомним, вспышка пневмонии нового типа была зарегистрирована в декабре прошлого года в китайском городе Ухань. Заболевание стало быстро распространяться по территории КНР. К настоящему времени зараженных почти 900 человек. От осложнений, вызванных коронавирусом, скончался 41 человек. Заболевшие выявлены и за пределами Китая - в Таиланде, Южной Корее, США, Сингапуре и на Тайване.

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