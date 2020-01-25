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25.01.2020 05:15
Рубрика: В мире

Торговая сделка с Китаем повысила рейтинг Трампа

Фото: EPA/ JIM LO SCALZO Фото: EPA/ JIM LO SCALZO
Фото: EPA/ JIM LO SCALZO

Американцы одобряют действия Дональда Трампа на посту президента США. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного телеканалом ABC News и газетой Washington Post. Рейтинг главы Белого дома повысился на 6 процентных пунктов. Максимальному количеству респондентов - 56 процентам - нравится экономическая политика Трампа.

Фото: AP Photo/Evan Vucci
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Напомним, 15 января после 13 раундов переговоров Пекин и Вашингтон подписали первый пакет документов в рамках нового торгового соглашения. Данное событие открывает новую главу в отношениях между двумя странами, подчеркнул вице-президент США Майк Пенс.

В ближайшее время начнутся переговоры по второй фазе торговой сделки. Кроме того, американский лидер заявил о необходимости налаживания торговых отношений с Россией.

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