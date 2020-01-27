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27.01.2020 12:06
Рубрика: Легковые авто

Hyundai готовит к премьере кроссовер размером с Daewoo Matiz

Текст: Константин Руссов
Hyundai Curb Crossover Concept 2011 года. Фото: Пресс-служба Hyundai. Hyundai Curb Crossover Concept 2011 года. Фото: Пресс-служба Hyundai.
Hyundai Curb Crossover Concept 2011 года. Фото: Пресс-служба Hyundai.

На Auto Expo, который откроется буквально через неделю в индийском Дели, намечается сходка новых компактных кроссоверов. Свои концепты привезут Kia, Skoda, и компанию им, как выяснилось, составит Hyundai.

"Паркетник" Hyundai имеет внутрикорпоративное название AX. Предполагается, что в его основе лежит "тележка" K1, на которой также построен хэтчбек Hyundai Santro нового поколения.

Фото: www.thekoreancarblog.com
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Основным конкурентом кроссовера станет Suzuki Ignis, который никак не доберётся до России. Длина Ignis - 3 700 мм, колёсная база - 2 435 мм. Примерно такие же параметры у Ravon R2: 3 640 и 2 375 мм соответственно.

Под капотом новинки может оказаться бензиновая "четвёрка" объёмом 1.1 литра мощностью 69 л.с. и крутящим моментом почти 100 Нм. На "донорском" Hyundai Santro этот двигатель сагрегатирован с 5-ступенчатыми "механикой" и "роботом".

Дебют концепта нового "паркетника" состоится в начале февраля. Ранее "Российская газета" сообщала, что в рамках мотор-шоу Auto Expo дебютируют кроссоверы Skoda Vision IN и пока безымянный Kia SUV.

Серийная версия Hyundai AX может появиться в 2021 году.

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