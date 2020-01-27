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27.01.2020 13:55
Рубрика: Власть

Статус закона о Госсовете может быть повышен до конституционного

Текст: Галина Мисливская
Закон о Государственном совете РФ может получить статус не просто федерального, а федерального конституционного нормативного акта. Такая возможность обсуждалась в понедельник на заседании рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию РФ, рассказал журналистам ее сопредседатель Павел Крашенинников.

"Мы сегодня останавливались на конкретных поправках, связанных с Государственным советом. Предлагалось повысить уровень до федерального конституционного закона", - сказал он.

Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости
Крашенинников разъяснил порядок вступления в силу поправок в Конституцию

Ранее в ходе заседания рабочей группы Крашенинников сообщил, что поступило уже 17 предложений, оформленных в виде поправок. Всего же предложений - более ста.

"Если будут бурные дискуссии, мы будем раздавать предложения в письменном виде, принимать решения для представления президенту РФ и тогда уже определяться текстуально", - добавил Крашенинников.

Инициативы, которые не найдут отражения в Конституции, будут переданы в Госдуму, Совет Федерации, администрацию президента, чтобы все ценные идеи нашли отражение в других нормативных актах.

Напомним, президент России Владимир Путин 20 января внес с Госдуму законопроект о поправках в Конституцию РФ. Одно из предложений - прописать в Основном законе статус Госсовета. Его формирует президент для обеспечения согласованного функционирования органов власти, определения основных направлений внутренней и внешней политики РФ и приоритетных направлений социально-экономического развития государства.

23 января палата приняла президентский законопроект в первом чтении. Второе, основное чтение документа намечено на 11 февраля.

Власть Работа власти Внутренняя политика Изменения в Конституцию РФ

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