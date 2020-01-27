Выручка с продажи автомобилей Lada достигла 206 млрд рублей

Автомобильные эксперты продолжают подводить итоге 2019 года. На этот раз аналитики агентства "Автостат Инфо" выяснили, что АвтоВАЗ заработал 205,86 млрд рублей на продажах легковых автомобилей Lada.

Лидером по выручке является модель Lada Vesta, которая разошлась тиражом в количестве 107 072 единиц на общую сумму 76,6 млрд рублей. На втором месте Lada Granta. В прошлом году российский автогигант продал 125 941 автомобилей этого семейства, "бюджетник" принес компании 61,7 млрд рублей. А замыкает тройку Largus. Дилеры марки смогли реализовать 45 756 единиц таких машин на сумму 31 млрд рублей.

Продажи приподнятого хэтчбека Lada Xray принесли АвтоВАЗу 19 млрд рублей, легендарная Lada 4x4 "подбросила" в копилку еще 12,6 млрд рублей. Всего за прошедший год российские покупатели приобрели легковых машин на сумму в 2,26 трлн рублей, включая и 266 млрд рублей, которые они потратили на автомобили в декабре 2019 года.

Напомним, Lada продала в прошлом году 362 356 машин (+1%). В итоге у компании рекорд доли рынка за 8 лет - 20,6%. Три модели вошли в топ-10 самых популярных машин в России. Волжский автогигант также увеличил экспорт до 50 тысяч машин. Самыми популярными рынками для Lada по-прежнему остаются Беларусь и Казахстан.

15 января марка объявила о старте продаж обновленного внедорожника Lada 4x4. Модель получила полностью новую панель приборов и торпедо, другую климатическую систему, более комфортные сиденья, систему "Эра-ГЛОНАСС", улучшенный пакет шумо- и виброизоляции, ряд стилевых и технических улучшений.