Chery впервые рассказала о большом кроссовере для России

Chery начала готовить потребителей к старту продаж большого семиместного кроссовера Tiggo 8. Представительство компании впервые выпустило посвященный этой модели пресс-релиз, в котором рассказало об особенностях машины.

Кроме того, из фотографий стало окончательно ясно, что речь идет о дорестайлинговой версии модели. Спереди и сзади она напоминает укрупненный Tiggo 4. У нее такой же рисунок решетки радиатора, которую делят две хромированные планки: верхняя с логотипом, нижняя - со светодиодами дневных ходовых огней.

Впрочем, главные отличия этой и самой свежей версий Tiggo 8 - в дизайне интерьера. Если у дорестайлинговой версии он современный и технологичный, то у обновленной - к этим эпитетам смело можно прибавить приставку "ультра". Пожалуй, новый Tiggo 8 в стилистике салона не сильно уступит премиальному Exeed TXL, который Chery привезет к нам чуть позже. Но пока снимков интерьера представительство Chery не показало, сохранив определенную интригу.

Фото: Пресс-служба Chery.

"Восьмерка" - представитель нового поколения кроссоверов Chery. Она построена на модульной переднеприводной платформе T1X, над которой китайцы работали в альянсе с инженерами Jaguar Land Rover. Россиянам эта архитектура уже знакома по моделям Tiggo 4 и Tiggo 7. Но Tiggo 8 значительно крупнее. Его длина составляет 4700 мм, ширина - 1860 мм, высота - 1705 мм, колесная база - 2710 мм. В таком кузове умещаются три ряда сидений при багажном отсеке объемом 193 литра. В пятиместной конфигурации багажник вмещает 892 литра. И еще несколько цифр: клиренс кроссовера равен 190 мм, угол въезда - 20 градусов, угол съезда - 23.

В Chery обратили внимание на максимальную оценку независимых краш-тестов по методике C-NCAP, которую получил Tiggo 8, а также на использование в его производстве пяти сортов высокопрочной стали компании Benteler. А вот о двигателе, который получит новинка, пока умолчали.

Впрочем, как уже сообщала "РГ", оснастят "восьмерку" для России не так, как в Китае. Согласно информации из Одобрения типа транспортного средства, у нас не будут использоваться турбированные моторы объемом 1,5 и 1,6, а также механическая и роботизированная трансмиссия. При выходе на рынок Tiggo 8 получит безальтернативное сочетание 2-литрового турбомотора мощностью 170 л.с. и бесступенчатого вариатора. Впрочем, как знать, не дополнят ли гамму другими вариантами, если на Tiggo 8 будет устойчивый спрос.

Напомним, сейчас у Chery в линейке представлены четыре кроссовера этого же семейства под номерами 3, 4, 5 и 7. В 2020 году, кроме Tiggo 8, компания планирует привезти Tiggo 7 Pro, новый Tiggo 2 и еще одну комплектацию Tiggo 4.