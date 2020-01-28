Лихорадка даунсайзинга: Nissan анонсировал премьеру нового кроссовера

Nissan опубликовал тизерное изображение новой модели - кроссовера, который окажется ещё компактнее, чем неизвестный в России Kicks. И, похоже, создание субкомпактных "паркетников" - новый тренд в автомобильной индустрии.

Название новинки пока не объявлено, но известен её внутрикорпоративный индекс: EM2. Предполагается, что Nissan EM2 создан на недорогой платформе CMF-A, которая также лежит в основе Renault Triber и будущего кроссовера французского партнёра по Альянсу. Ещё одно предположение: новинка Nissan будет не более четырёх метров в длину.

Под капотом ожидаем увидеть трёхцилиндровый литровый турбомотор мощностью не более ста сил, в пару которому предложат 5-ступенчатую "механику" и простенькую АМТ ("робот"). Дизеля в гамме не будет.

Продажи Nissan EM2 в Индии могут начаться уже этой осенью.

Ранее "Российская газета" сообщала, что ещё несколько брендов готовят новые компактные "паркетники" для индийского рынка: так, в начале февраля свои концепты будущих SUV представит Kia, которая опубликовала пару тизеров, Skoda покажет аналог европейского Kamiq, а Hyundai - кроссовер размером с Daewoo Matiz.