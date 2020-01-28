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28.01.2020 17:01
Рубрика: Легковые авто

Новый Nissan Qashqai дебютирует этой осенью

Текст: Виктория Чернышева
Фото: www.autocar.co.uk Фото: www.autocar.co.uk
Фото: www.autocar.co.uk

Nissan обновит две популярные модели и выпустит новый электромобиль. В нынешнем году компания представит Qashqai третьего поколения и новый X-Trail.

По данным портала Autocar, X-Trail может быть презентован нынешним летом. Прототип автомобиля уже был протестирован в США, где X-Trail и Qashqai продаются как Rogue и Rogue Sport соответственно. На шпионские снимки попал значительно переработанный дизайн приборной панели с большим, установленным отдельно центральным дисплеем с переключателями и кнопками быстрого доступа, а не сенсорными элементами. Также в автомобиле есть отдельный маленький экран для климат-контроля и цифровой дисплей.

Фото: Пресс-служба Nissan.
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Новый Qashqai ориентирован на европейский рынок, где он остается самой продаваемой моделью Nissan. В 2018 году в Европе было реализовано 230 000 этих кроссоверов, однако конкуренты уже наступают на пятки. Именно поэтому было принято решение обновить модель.

Предполагается, что Qashqai представят на автосалоне во Франкфурте в сентябре. Кроссовер получит довольно серьезные изменения в экстерьере (скорее всего, с использованием элементов нового Juke, а также представленного в марте прошлого года концепта IMq). Радикальные перемены ожидаются и в интерьере: это касается и дизайна приборной панели, и информационно-развлекательной системы.

Qashqai, вероятнее всего, выпустят на адаптированной модульной платформе CMF (Common Module Family). Кроме этого, не исключено, что новый кроссовер не получит дизельный мотор: сегодня Nissan активно занимается электрификацией своих моделей. Поэтому в линейку войдут две новые гибридные системы. Одна из них - ePower: она использует бензиновый двигатель в качестве генератора для зарядки аккумуляторов электродвигателей. В Японии этой системой уже оснащены 70% проданных Nissan Notes.

Фото: Пресс-служба Nissan.
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Вторая гибридная система построена с использованием ноу-хау от партнера компании по альянсу - Mitsubishi. Также Qashqai оснастят маломощными бензиновыми двигателями в сочетании с умеренно-гибридной установкой для снижения выбросов.

Полностью электрической эта модель пока не будет. В 2021 году Nissan планирует выпустить новый электрический внедорожник, который будет основан на концепции Ariya, показанной на прошлогоднем автосалоне в Токио. В Сеть уже просочились данные о том, что дальность хода автомобиль будет более 480 километров, а разгон до 96 километров в час составит менее пяти секунд. Ariya оснастят самой передовой технологией автономного вождения Nissan - ProPilot 2.0, схожей с той, что есть у Tesla.

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