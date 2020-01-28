В Бурятии у вернувшегося из Азии путешественника не нашли коронавирус

В Бурятии у мужчины, госпитализированного с признаками коронавируса, анализы не подтвердили симптомов опасного заболевания. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление Роспотребднадзора республики.

По результатам исследований, у больного обнаружена пневмония, вызванная пневмококком.

Ранее сообщалось, что 36-летний житель Забайкалья находился в Улан-Удэ проездом. Он возвращался после путешествия по странам Азии. Его поместили в Республиканскую инфекционную больницу.

Тем временем всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) повысила степень опасности распространения в мире нового коронавируса 2019-nCoV. Оценка риска заражения инфекцией выросла с "умеренного" до "повышенного".

В настоящее время за пределами материкового Китая случаи заражения новым коронавирусом зарегистрированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии, Германии.

По последним данным, общее число инфицированных составляет 2889 человек, число погибших достигло 106.