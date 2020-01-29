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Барабанщик групп Death и Cynic Шон Рейнерт найден мертвым

Новости
    29.01.2020, 13:43
Текст:   Олег Усков
Фото: facebook.com/ officialseanreinert Фото: facebook.com/ officialseanreinert
Фото: facebook.com/ officialseanreinert

В возрасте 48 лет ушел из жизни американский барабанщик, легенда death metal Шон Рейнерт - тело музыканта было обнаружено 24 января в его доме в калифорнийском Сан-Бернандино. Причина смерти ударника пока не названа.

Близкие музыканта подтвердили печальные сообщения в Facebook.

Шон Рейнерт родился 27 мая 1971 года в Лонг-Бич. Был постоянным барабанщиком Cynic и Æon Spoke. Но наибольшую известность ему принесло участие в записи эпохального альбома Human группы Death - верстовой пластинки техничного дэт-метала.

Весной 2014 года Шон и его друг и коллега по Cynic и Æon Spoke Пол Масвидал совершили каминг-аут, публично объявив, что они геи.

По ужасному стечению обстоятельств недавно умерли и другие известные ударники: барабанщик Rush Нил Пирт, один из самых известных драммеров в нью-йоркском хардкоре Винни Вэлью, барабанщик Cream Джинджер Бейкер, барабанщик Corrosion of Conformity Рид Маллин и барабанщик финской готик-метал-группы To/Die/For Санту Лотка.

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