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29.01.2020 20:33
Рубрика: Легковые авто

У Nissan большие проблемы: компания уволит рабочих и закроет заводы

Текст: Юрий Зубко
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В конце прошлого года СМИ сообщили, что Nissan может отказаться от бренда Dutsun - якобы все из-за худшего финансового результата за 11 лет. Российское представительство японского концерна эту новость опровергло, но осадочек остался.

И вот теперь - в начале 2020 года - Reuters утверждает, что Nissan все-таки придется снизить расходы. Причина, по данным источников агентства, все та же - финансы.

Фото: Пресс-служба Renault
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При бывшем руководителе Карлосе Гоне Nissan проводил обширную экспансию на развивающиеся рынки, устраивал дорогие маркетинговые кампании. Но это не помогло - автомобили плохо продаются, а потому до 40% производственных мощностей бренда сейчас никак не задействованы.

В итоге Nissan будет корректировать свою стратегию. Если верить источникам Reuters, уволят 4300 сотрудников - в первую очередь сокращения коснутся менеджмента. Также закроют два завода - такой шаг позволит компании сэкономить около 4,4 млрд долларов к 2023 году.

"Ситуация ужасная. Или мы это делаем, или нам конец", - цитирует Reuters источник, близкий к руководству.

Фото: Константин Чалабов / РИА Новости
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Кроме того, Nissan планирует сократить глобальный модельный ряд до 62 авто и увеличить средний показатель проданных машин до 87 000 единиц на модель.

Примечательно, что буквально на днях Карлос Гон, который сейчас скрывается от японского правосудия в Ливане, предсказал крах Nissan через пару лет. Впрочем, почему компанию ждет печальная судьба, бывший топ-менеджер не уточнил.

В России в прошлом году дилеры Nissan реализовали 64 974 автомобиля - на 20% меньше, чем годом ранее. В результате компания заняла восьмое место по продажам среди всех автопроизводителей, а доля рынка марки составила 3,7%.

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#Nissan