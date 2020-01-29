Звезда "Дома-2" Виктория Боня нашлась в джунглях Перу

Сорокалетняя российская телеведущая и экс-звезда "Дома-2" Виктория Боня, некоторое время назад таинственно исчезнувшая и удалившая своей аккаунт в Instagram, перестав выходить на связь, нашлась в джунглях Перу.

Фото Бони обнаружилось в сторис Instagram шамана Омара Ахмадзаи, где она позирует с ним и еще с двумя женщинами.

"В целости и сохранности", - гласит подпись к снимку.

Кроме того, передает РИА Новости, Боня обозначилась и в сторис Instagram своей подруги Хофит Голан.

"Я здесь! Все хорошо! Все супер! Меня потеряли, напридумывали историй, что меня там съели каннибалы! Кто позарится на мои кости", - задорно юморит Боня.

Ранее сообщалось, что в Мексике пропала Мэри Поппинс нашего детства Наталья Андрейченко. Позже нашедшаяся с пояснением, что она просто общалась в джунглях с мировыми духовными лидерами-молчальниками.

Кроме того, нашелся и "пропавший" в Санкт-Петербурге актер российских спортивных драм Евгений Романцов.