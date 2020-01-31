В Токио прибыл третий чартер с эвакуированными из Уханя японцами

В Японию прибыл третий чартерный рейс с эвакуированными из китайского города Ухань гражданами страны на фоне распространения там коронавируса 2019-nCoV.

Самолет в 10:20 по местному времени приземлился в столичном аэропорту Ханэда, передает телерадиокомпания NHK. Борт вывез из опасного города 149 человек.

По некоторым данным, восемь из них на каретах скорой помощи в оперативном порядке были доставлены в больницы. Остальных прибывших посадили в специальные автобусы и повезли на проведение анализов.

На следующей неделе японские власти планируют сделать еще один рейс в Ухань и забрать оттуда оставшихся жителей Страны восходящего солнца.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку нового коронавируса в КНР чрезвычайной ситуацией международного значения. По последней информации, в Поднебесной от заболевания скончались 213 человек. Число инфицированных приближается к 10 тысячам.