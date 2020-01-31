Власти КНР пообещали остановить распространение коронавируса

Правительство Китая абсолютно уверено, что сможет справиться с распространением коронавируса, у страны есть все ресурсы для этого. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, комментируя решение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) объявить вспышку коронавируса 2019-nCoV чрезвычайной ситуацией международного значения.

По словам Чуньин, с начала вспышки правительство Китая приняло всесторонние и самые жесткие меры профилактики эпидемии, многие их них даже вышли за рамки требований ВОЗ. "У нас есть абсолютная уверенность и все возможности для того, чтобы победить в этой войне против эпидемии", - цитирует РИА Новости заявление, опубликованном на сайте МИД. Подчеркивается, что Китай открыто делится информацией со всеми странами и продолжает поддерживать тесное сотрудничество с ВОЗ.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин выразил уверенность в победе над коронавирусом.

Решение объявить вспышку нового типа коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения было принято почти единогласно. Уровень распространения болезни в Китае расценивается как очень высокий, а также как высокий в регионе и по всему миру.

По последним данным, жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 213 человек, заражены около 9,7 тысячи. Первое место по числу выявленных заболеваний продолжают занимать провинция Хубэй и ее административный центр город Ухань (более 6,1 тысячи случаев заражения, 204 погибших).