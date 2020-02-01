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01.02.2020 06:19
Рубрика: В мире

Сенат заблокировал вызов свидетелей по импичменту Трампа

Текст: Максим Макарычев
Сенат США проголосовал в пятницу против вызова свидетелей и сбора новых доказательств в ходе судебного разбирательства по делу об импичменте президента Дональда Трампа. По оценке экспертов, это обстоятельство делает практически бесперспективными усилия оппонентов американского президента отстранить его от власти.
Дональд и Меланья Трамп. Фото: AP Photo/Alex Brandon Дональд и Меланья Трамп. Фото: AP Photo/Alex Brandon
Дональд и Меланья Трамп. Фото: AP Photo/Alex Brandon

Оправдание главы Белого дома, отмечает Reuters, может состояться уже на следующей неделе. Отметим, что в ходе голосования два республиканца - бывший кандидат в президенты США Митт Ромни и сенатор от штата Мэн Сьюзен Коллинз пошли наперекор мнению однопартийцев и поддержали демократов. Сенатор-республиканец Линдси Грэм, один из наиболее близких соратников президента, заявил, что дело об импичменте должно закончиться как можно скорее. "Пирог испечен, и нам просто нужно двигаться, как только сможем, чтобы все осталось позади", - сказал он журналистам. Сенатор Марко Рубио заявил, что импичмент будет слишком спорным для страны, даже если президент будет заниматься "явно безупречной деятельностью".

Фото: REUTERS/JOSHUA ROBERTS
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Контролируемый республиканцами сенат таким образом остановил попытки демократов вызвать в конгресс высокопоставленных свидетелей. Ключевым из них должен был стать бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, который, якобы знает из первых рук о попытках Трампа оказать давление на Киев для расследования деятельности Хантера Байдена, сына его главного потенциального политического соперника на выборах главы государства, бывшего вице-президента США Джозефа Байдена. Трамп добивается переизбрания на пост президента на выборах, которые пройдут третьего ноября этого года. Байден является в настоящее время основным претендентом на выдвижение от демократической партии.

Сенат утвердил время окончательного голосования по обвинению президента США в импичменте, которое состоится в среду в 16.00 по восточному времени США (00.00 мск четверга). Прения сторон обвинения и защиты начнутся в понедельник в 11.00 по восточному времени (19.00 по московскому). Сам Трамп выступит с обращением к нации на совместном заседании двух палат конгресса во вторник вечером.

Напомним, что в декабре палата представителей конгресса, контролируемая демократами, официально обвинила Трампа в злоупотреблении полномочиями, сделав его третьим президентом в истории США, который может быть подвергнут импичменту.

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