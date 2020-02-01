Сенат заблокировал вызов свидетелей по импичменту Трампа

Сенат США проголосовал в пятницу против вызова свидетелей и сбора новых доказательств в ходе судебного разбирательства по делу об импичменте президента Дональда Трампа. По оценке экспертов, это обстоятельство делает практически бесперспективными усилия оппонентов американского президента отстранить его от власти.

Оправдание главы Белого дома, отмечает Reuters, может состояться уже на следующей неделе. Отметим, что в ходе голосования два республиканца - бывший кандидат в президенты США Митт Ромни и сенатор от штата Мэн Сьюзен Коллинз пошли наперекор мнению однопартийцев и поддержали демократов. Сенатор-республиканец Линдси Грэм, один из наиболее близких соратников президента, заявил, что дело об импичменте должно закончиться как можно скорее. "Пирог испечен, и нам просто нужно двигаться, как только сможем, чтобы все осталось позади", - сказал он журналистам. Сенатор Марко Рубио заявил, что импичмент будет слишком спорным для страны, даже если президент будет заниматься "явно безупречной деятельностью".

Контролируемый республиканцами сенат таким образом остановил попытки демократов вызвать в конгресс высокопоставленных свидетелей. Ключевым из них должен был стать бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, который, якобы знает из первых рук о попытках Трампа оказать давление на Киев для расследования деятельности Хантера Байдена, сына его главного потенциального политического соперника на выборах главы государства, бывшего вице-президента США Джозефа Байдена. Трамп добивается переизбрания на пост президента на выборах, которые пройдут третьего ноября этого года. Байден является в настоящее время основным претендентом на выдвижение от демократической партии.

Сенат утвердил время окончательного голосования по обвинению президента США в импичменте, которое состоится в среду в 16.00 по восточному времени США (00.00 мск четверга). Прения сторон обвинения и защиты начнутся в понедельник в 11.00 по восточному времени (19.00 по московскому). Сам Трамп выступит с обращением к нации на совместном заседании двух палат конгресса во вторник вечером.

Напомним, что в декабре палата представителей конгресса, контролируемая демократами, официально обвинила Трампа в злоупотреблении полномочиями, сделав его третьим президентом в истории США, который может быть подвергнут импичменту.