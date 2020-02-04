Эксперт оценил 50-процентую скидку на оплату штрафов КоАП

Предусмотренная в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях возможность применения 50-процентных скидок на оплату штрафов положительно отразится на соблюдении законодательства.

Руководитель политической экспертной группы Константин Калачев отметил, что "Россия - это правовое государство, где действует принцип неотвратимости наказания" и подчеркнул, что скидка на штраф позволит избежать увеличения финансовой нагрузки на россиян.

"Соответственно, предоставление скидки в размере 50 процентов на оплату штрафов по 60 процентов статей можно только приветствовать", - заявил телеканалу RT Константин Калачев.

Отметим, что новый КоАП, который должен заработать в 2021 году, предусматривает ужесточение ответственности за нарушение правил ПДД. К примеру, за превышение скорости от 20 до 40 км/ч вводится штраф три тысячи рублей против сегодняшних 500 рублей. За превышение скорости на 40-60 км/ч предлагается наказывать штрафом в четыре тысячи рублей, а если превышение более чем на 60 км/ч - пять тысяч рублей или лишение прав на 4-6 месяцев.

Кроме того, в новом проекте КоАП появилась статья, предусматривающая ответственность за систематическое нарушение правил. Если автолюбитель совершил в течение года три грубых нарушения, то он может лишиться водительских прав на срок от одного года до полутора лет.

Впрочем, есть возможность снизить финансовую нагрузку. Скидка в половинном размере штрафа будет распространяться на 60 процентов административных правонарушений. Отметим, что пока документ находится на общественном обсуждении.