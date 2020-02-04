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04.02.2020 06:30
Рубрика: В мире

Первый случай смерти от нового коронавируса зарегистрирован в Гонконге

Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

Первый случай смерти от заболевания, вызванного коронавирусом 2019-nCoV, зафиксирован в Гонконге. Как сообщает ТАСС, скончался 39-летний местный житель, который в третьей декаде января посещал китайский город Ухань.

Фото: REUTERS
Эпидемиолог: Нет доказательств искусственного происхождения коронавируса

Причина смерти - сердечный приступ. В провинции Хубэй мужчина находился всего два дня. Первые симптомы заболевания появились спустя неделю. Заболевший сразу обратился за медицинской помощью. Он стал 13 человеком в Гонконге, у кого выявили коронавирус. Всего же на территории специального административного района КНР зарегистрировано 15 случаев заражения.

Жители Гонконга призвали власти немедленно закрыть границу с материком, пишет газета South China Morning Post.

В мире Восточная Азия Китай Распространение нового коронавируса

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