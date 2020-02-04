Россия эвакуирует из Китая 10 граждан Беларуси

"Все десять человек, которые связались с посольством Беларуси в Китае, в настоящее время чувствуют себя удовлетворительно, но пройдут необходимый в подобных случаях карантин в России", - пояснила сотрудник министерства, уточнив, что в республике на 4 февраля коронавирус не зарегистрирован.

Кстати, накануне заместитель министра иностранных дел РБ Андрей Дапкюнас провел встречу с главой китайской миссией в Минске Цуй Цимином, информирует БЕЛТА. Дипломаты обменялись информацией о комплексных национальных мерах по противодействию распространения вируса и согласовали необходимые шаги по их эффективной координации.

В ответ на недавнюю передачу Минском гуманитарной помощи китайскому народу в связи с распространением коронавируса Цуй Цимин передал от имени руководства Китая искреннюю благодарность президенту Беларуси и белорусскому народу за важную и исключительно своевременную помощь в сложное для КНР время. Дипломаты обсудили и меры содействия белорусским и китайским гражданам, планирующим возвращение к месту жительства, работы или учебы.

Заместитель министра и посол подчеркнули важность взвешенного и основательного подхода к оценке ситуации с коронавирусом в мире в соответствии с профессиональным мнением экспертов Всемирной организации здравоохранения, которые, как уже сообщалось, отметили образцовые действия властей Китая "как новый стандарт качества в реагировании на чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения".