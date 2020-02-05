На книжной выставке в Минске широко представлена экспозиция Союзного государства

Экспозиция книг, изданных при участии Постоянного Комитета Союзного государства, одна из самых заметных на XXVII Минской международной выставке-ярмарке, открывшейся 5 февраля в белорусской столице.

Особое развитие книгоиздание в Союзном государстве получило в последние годы. В Национальной библиотеке Беларуси до сих пор помнят праздничную атмосферу, когда Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота преподнес коллективу трехтомное издание "Болдинские рукописи 1830 года" А.С. Пушкина. И в дальнейшем книги, изданные при финансовом и творческом участии Постоянного Комитета, становились желанным подарком школам, библиотекам, ветеранам.

- В формате видеоконференции с Постоянным Комитетом Союзного государства мы еще раз обсудили с Госсекретарем Григорием Алексеевичем Рапотой программу российско-белорусского стенда, - сообщил "СОЮЗу" министр информации Беларуси, известный писатель Александр Карлюкевич. - Будут представлены все издания, вышедшие при участии Пост­кома. Эта литература рассказывает об объединяющей наши народы культурно-просветительской традиции. Также много художественных альбомов с репродукциями выдающихся белорусских и российских художников. Всегда пользуются читательским спросом издания, рассказывающие о туристических, природных, культурных достопримечательностях тех или иных мест Беларуси и России.

В числе этой продукции можно назвать знаковый фолиант издательства "Белорусская энциклопедия им. Петруся Бровки" "Франциск Скорина. Человек года", посвященный 500-летию белорусского первопечатника. Красочную россыпь "союзных" томов представляет российское издательство "Вече". Немало глубоких произведений при поддержке Союзного государства вышло в минском издательстве "Мастацкая лiтаратура". Отдельный пласт - альманахи, вобравшие произведения участников литературного конкурса молодых белорусских и российских литераторов, который проводит Постоянный Комитет Союзного государства. Белорусское информационное агентство БЕЛТА, активно развивающее книгоиздательское направление, представило уникальное издание, посвященное развитию в годы войны партизанского движения на территории Беларуси... Также пройдет презентация проекта книги, посвященной событиям подо Ржевом во время Великой Отечественной войны. Выход ее запланирован в этом году.

В этом великолепии красок, форматов и тем не затерялся недавно изданный в "Мастацкай лiтаратуре" при содействии Посткома Союзного государства сборник "Родники памяти" о судьбах прозаиков, поэтов, военкоров - участников Великой Отечественной войны.

Авторы - Александр Карлюкевич и известный коллекционер Владимир Лиходедов. Издание иллюстрировано фотокопиями открыток и писем той поры, фотографиями БЕЛТА. Литературная тематика 75-летия Великой Победы - одна из главных тем выставки.

Российская Федерация является Почетным гостем нынешней книжной выставки-ярмарки в Минске. Демонстрируется печатная продукция более 80 столичных и региональных издательств. Тут новинки художественной литературы, нон-фикшн, большая коллекция книг для детей и подростков. Впервые в Беларуси представлен проект "Музейная линия" - он отображает книги и издательские программы ведущих российских музеев. Большое внимание привлекает и серия "Победа" - она демонстрирует изданное в годы войны. Любители аудиокниг также найдут то, что им интересно.

Посетители выставки могут в эти дни вживую пообщаться со своими кумирами, взять у них автограф. Всего же с российским участием запланировано не менее 60 увлекательных мероприятий на главной площадке выставки-ярмарки по адресу Проспект Победителей, 14, и в крупнейших книжных магазинах и библиотеках.

Намечено подписание Министерством информации Беларуси и российским Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям меморандума, предусматривающего, что на международных книжных и информационных форумах оба ведомства будут представлены единым стендом. Место следующей встречи - Московская книжная выставка.

В первый день книжной выставки Григорий Рапота дал эксклюзивное интервью "СОЮЗу".

Григорий Алексеевич, какова роль книжного дела в Союзном государстве?

Григорий Рапота: Издательская деятельность - обязательная часть нашей работы. Это общее поле развития взаимопонимания. Мы делаем акцент на темах, которые нас объединяют. В литературе это Горький и Богданович, в живописи - Бялыницкий-Бируля и Репин. Приближается 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, и мы много уделяем внимания этой дате, понимая, с какими огромными жертвами для наших народов она связана.

В ряду книг о войне, над которыми трудится Постоянный Комитет, конечно же, и книга о событиях подо Ржевом, проект которой будет презентован на выставке…

Григорий Рапота: Это одна из малоизвестных страниц Великой Отечественной войны. И появился запрос общества на то, чтобы сделать ее более ясной. И почитаемой. Потому что ржевская, как иногда говорят, "мясорубка", где погибло свыше миллиона человек, стала свидетельством беспримерного героизма наших солдат. Историки склоняются к тому, что жертвы были не напрасны, удалось оттянуть немецкие войска с других решающих участков фронта. Обо всем этом надо рассказать читателю. Книга будет посвящена собственно Ржевской битве, но будет и вторая - об истории создания Ржевского мемориала.

А вы сами что любите читать?

Григорий Рапота: Нравятся исторические книги. Из современников нравится пермский писатель Иванов, прочитал несколько книг Улицкой. Доставила удовольствие книга "Черный кот" Валерия Николаевича Казакова, который на выставке тоже присутствует. Считаю, это большая творческая удача. Уверен, нынешний книжный форум назовет много новых достойных имен.

Блиц-интервью журналиста и писателя Николая Долгополова

Николай Долгополов не в первый раз становится участником книжной ярмарки в Минске.

Николай Михайлович, с какими мыслями едете на минскую ярмарку в этом году?

Николай Долгополов: Бываю на разных книжных выставках. Но ярмарка в Минске особенная. Впервые я приехал туда в прошлом году, привез свою книгу "Легендарные разведчики". Выставка запомнилась совершенно особой атмосферой, чуть ли не домашней. Поразило, как много людей приходят не просто для того, чтобы набрать каких-то бесплатных журналов и проспектов, а именно покупать книги. Очень тронула благородная очередь читателей, выстраивающихся за автографами, порадовали их вопросы - не какие-то отвлеченные, как это часто бывает, а показывающие искренность, да и знание темы. Народ в Минске, в Беларуси более теплый, более сердечный. Уж никак не ожидал, что уже поздним вечером группа читателей придет ко мне в гостиницу с просьбой подписать книги: на выставке не хватило, и они не поленились, купили в магазине. Отношу это на счет интереса к теме разведки. Поэтому в этот раз еду в Минск с большим волнением, ведь везу книгу, написанную уже на совершенно другую тему.

Это ваша новая вещь?

Николай Долгополов: Да, это книга "Из блокнота Николая Долгополова. От Франсуазы Саган до Абеля", которая вышла в январе в издательстве "Молодая гвардия". Это автобиография, своеобразное подведение итогов. Можно сказать, создавалась книга всю мою жизнь. Вышло так, что получились некие мемуары. Они о самых важных событиях в жизни моей семьи, которые тесно сплетены с теми событиями, что переживала вся наша страна. Вспоминаю об отце, в Гражданскую войну красноармейце, в Великую Отечественную он дошел до Берлина. Был на суде народов в Нюрнберге корреспондентом Совинформбюро и "Известий". Рассказываю откровенно и о других своих родственниках, которые в 1917-м были по другую сторону. И много пишу о своей работе в зарубежье.

Наверное, это была просто мечта, а не работа?

Николай Долгополов: Я был студентом иняза, когда в первую свою командировку сразу попал в Норвегию, - от увиденного буквально ошалел. Позже больше пяти лет трудился собственным корреспондентом во Франции. Жизнь и работа за рубежом - это интересно, но не всегда просто. Помню советскую колонию, как тогда говорили, в Иране в 1971-1973 годах. Мало кто о ней знал, ведь на словах мы ругали шаха, а на самом деле в Иране в те годы была одна из самых больших колоний советских специалистов. Вспоминаю разные случаи. Однажды мы с другом Володей Кокуриным спасли утопавшего малыша: друг вытащил его из воды, потом делали ему искусственное дыхание. Мы думали, что герои. Оказалось, совсем нет: пришлось прятаться в гостинице от гнева разъяренных родителей ребенка. Как так, какие-то неверные спасли сына, которого брал Аллах!

А о жизни в СССР, в России такие же яркие воспоминания?

Николай Долгополов: Я рассказываю в книге и о том, как работал дома, как ездил по стройкам, встречался с самыми разными людьми. Еще вспоминаю о своем детстве и юности. Мне довелось вырасти в доме, в котором жили чуть не одни народные артисты, и почти все они уже ушли. Помню, как повстречал однажды в нашем дворе несчастного заблудившегося Пьера Кардена в белом костюме. С невиданным букетом роз он метался по подъездам, пытаясь найти квартиру Майи Михайловны Плисецкой, а его не пускали консьержки. Или как забрасывали цветами - не розами, а более скромными гвоздиками - поклонницы знаменитого оперного певца Сергея Лемешева. Он возвращался из Большого домой по двору в своей шубе а-ля Ленский.

Что-то послышался мне в вашей книге голос целой эпохи...

Николай Долгополов: Относительно эпохи - не знаю. В конце книги пишу о встречах, беседах с внучкой Максима Горького Марфой Максимовной Пешковой. Ей уже далеко за девяносто, беседовали с ней о Горьком, о ее семье, о муже Серго Берии и его отце, о Сталине, о далеких драматических событиях. Вот где действительно эпоха. Но знаете, что она сказала мне? "Вы все спрашиваете о прошлом, а я думаю о будущем".