Новая Skoda Octavia vRS оказалась гибридом, но не потеряла в мощности

Skoda традиционно предваряет премьеру новинки скетчами и парой интересных фактов о ней. На автосалоне в Женеве 3 марта 2020 года компания представит "заряженные" лифтбек и универсал vRS, которые, как и предполагались, получили плагин-гибридную силовую установку.

Мощность Skoda Octavia vRS четвёртого поколения составляет 245 л.с. - столько же, сколько доступно для модели прошлой генерации с бензиновым двигателем. Факт того, что "эр-эска" станет гибридом, нас не удивил - эта информация была рассекречена благодаря конфигуратору марки. Более того, уже известны динамические характеристики новинки.

Отметим, что у дореформенных "зажигалок" Skoda есть полноприводная версия с дизелем на 184 л.с. Будут ли такие у новой Octavia vRS, пока не сообщается.

Фото: Пресс-служба Skoda.

В плане стайлинга "заряженные" Skoda Octavia отличаются передним бампером с большими воздухозаборниками, чёрной глянцевой решёткой со значком версии, наличием спойлера и рестайлинговым задним бампером.

В России Octavia в vRS-версии не представлена. Обычный лифтбек можно купить начиная от 1 119 000 рублей, универсал - от 14 938 000 рублей.

Мировая премьера четвёртого поколения Skoda Octavia прошла осенью 2019 года.