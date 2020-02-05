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05.02.2020 16:03
Рубрика: Легковые авто

Новая Skoda Octavia vRS оказалась гибридом, но не потеряла в мощности

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Skoda. Фото: Пресс-служба Skoda.
Фото: Пресс-служба Skoda.

Skoda традиционно предваряет премьеру новинки скетчами и парой интересных фактов о ней. На автосалоне в Женеве 3 марта 2020 года компания представит "заряженные" лифтбек и универсал vRS, которые, как и предполагались, получили плагин-гибридную силовую установку.

Фото: Пресс-служба Volkswagen
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Мощность Skoda Octavia vRS четвёртого поколения составляет 245 л.с. - столько же, сколько доступно для модели прошлой генерации с бензиновым двигателем. Факт того, что "эр-эска" станет гибридом, нас не удивил - эта информация была рассекречена благодаря конфигуратору марки. Более того, уже известны динамические характеристики новинки.

Отметим, что у дореформенных "зажигалок" Skoda есть полноприводная версия с дизелем на 184 л.с. Будут ли такие у новой Octavia vRS, пока не сообщается.

Фото: Пресс-служба Skoda.

В плане стайлинга "заряженные" Skoda Octavia отличаются передним бампером с большими воздухозаборниками, чёрной глянцевой решёткой со значком версии, наличием спойлера и рестайлинговым задним бампером.

В России Octavia в vRS-версии не представлена. Обычный лифтбек можно купить начиная от 1 119 000 рублей, универсал - от 14 938 000 рублей.

Мировая премьера четвёртого поколения Skoda Octavia прошла осенью 2019 года.

Фото: Пресс-служба Skoda.
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#Skoda