Преступность среди подростков в Карелии растет. Опыт показывает, что самое действенное лекарство в таких случаях - профилактика. К сожалению, далеко не все могут сделать полицейские, если сама семья уже свыклась и не хочет ничего предпринимать. Корреспондент "РГ" убедилась в этом, пройдя с рейдом правоохранителей по семьям "сложных" подростков.

Алена

Первый визит - к семнадцатилетней Алене. На ноге у нее электронный браслет. Пойти на такие меры пришлось потому, что девушка не являлась к следователю, хотя проходит по нескольким уголовным делам.

Дверь на первом этаже деревянной двухэтажки открывает младший брат. Маленькая двухкомнатная квартира, в тесном коридоре на веревках сушится белье. Алена сидит на диване перед телевизором.

- Ты несколько раз нарушала режим и выходила за пределы дома. Нельзя выходить, даже чтобы покурить. Да тебе с твоим здоровьем и курить вредно, - говорит инспектор подразделения по делам несовершеннолетних Ксения Чевская.

У Алены готовы ответы на все вопросы. Ходила за свидетельством о рождении, встречалась с подругой.

- А что со школой? Ты который раз в седьмом классе? - спрашивает майор полиции.

- Кажется, третий, - апатично отвечает девушка. - Я попросила, чтобы мне передали задание.

- А чем дома занимаешься?

- Убираюсь, - Алена обводит взглядом комнату, в которой, судя по всему, давно не наводили порядок. - Или крашусь по несколько раз в день от нечего делать.

Семья Алены далека от благополучных. Нет, ее мать не страдает пагубными зависимостями, она одна поднимает детей и всегда на работе. У старшего сына были проблемы, он токсикоманил, потом попал в спецучреждение. И вот теперь по его пути идет Алена. Девушка промышляет магазинными кражами. Ворует то, что можно продать, чтобы на вырученные деньги купить зелье.

Майор Чевская уговаривает девушку не нарушать режим (любой ее выход за пределы допустимого сразу фиксирует электронный браслет, передающий сигналы на пульт), начать все-таки учиться, помогать матери по дому. Алена не возражает, кивает, обещает выполнять...

- Она неплохая девушка, - уже на улице говорит инспектор. - Но всему виной вредные привычки и компания.

Артем

На пороге квартиры в обшарпанном подъезде нас встречает небольшого роста девушка, похожая на подростка. На самом деле она мама четырнадцатилетнего Артема.

- Артема нет. Он как только узнал, что вы приедете, сразу же ушел, - говорит мама. - И вообще я не знаю, что с ним делать. У меня регулярно банковские карты пропадают. Уже устала их оформлять. Всю наличность из кошелька забирает...

- Артем учится?

- Нет. Ничем не занимается.

Подросток регулярно уходит из дома. Ночует в подъездах, питается чем попало: просит продавцов ночных киосков заварить кипятком пакеты с лапшой, хотя на соседней улице живет мама, у которой он единственный ребенок. Домой приходит, чтобы отоспаться.

Артем прошел лечение в психиатрической больнице, находился в центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. Но возвращается домой, и начинается все заново.

- У меня есть молодой человек, но вы ничего не подумайте. Видите, у него отдельный диван. Мы просто ведем общее хозяйство.

- Так, может, Артем из-за него не ночует дома, все-таки однокомнатная квартира? - спрашивает майор полиции Светлана Сергеева, старший воспитатель Центра временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.

- Нет. Это все из-за друзей. А у моего молодого человека с сыном хорошие отношения. Он ему даже компьютер купил.

- А если уехать куда-то, в какой-то дальний поселок, оторвать Артема от компании? Возможно, все и наладится. Вы, как продавец-кассир и маляр, без работы там не останетесь.

Вместо того чтобы попытаться изменить жизнь семьи, мама настаивает: неудобного подростка нужно отправить в спецшколу

Но мама не рассматривает таких вариантов. Она заявляет, что не может бросить работу в городском магазине. Кстати, у нее есть частный дом в одном из отдаленных микрорайонов Петрозаводска, но без удобств - надо носить воду, топить печь. Поэтому и снимают "однушку".

"Артема нужно в спецшколу отправить, там его исправят", - уверена мама. Как ни отговаривали ее сотрудники полиции, что это не выход, ничего не получилось.

- Печальная история. 31-летняя молодая женщина хочет устроить свою судьбу. И сын-подросток ей мешает, - говорит психолог Наталья Миронова. - Оттого и раздражение, и безразличие к его судьбе. Ну как можно спокойно спать, зная, что твой сын ночует где-то в подъезде, бездельничает, а чтобы заиметь наличные, вынужден красть? Подросток уже живет "по понятиям", говорит, что знает, сколько нужно взять, чтобы не отвечать за это по закону.

Антон

Четырнадцатилетнего Антона тоже не было дома. Он, по словам матери, как ушел в школу утром, так до сих пор не вернулся, хотя уже вечер на дворе.

- Вы звонили, интересовались, где сын?

- Я ему уже покупала три телефона. Он их продает. Больше на гулянки не даю.

Антон второй год учится в седьмом классе. Сейчас у него появилась подружка, и подросток проводит время с ней. Где они бывают, маме не рассказывает.

- Вам не страшно, что сын может попасть в неприятную историю?

- Я уже отбоялась. Что делать? Не знаю. Раньше мне говорили: надо с ним сидеть. Я увольнялась. Посижу месяц-второй. А кто нас кормить будет? Я одна воспитываю сына. Опять на работу, а он за свое.

- Как в школе дела?

- Нормально. Классный руководитель звонит, все рассказывает. Есть предложения по разным кружкам. Но он ничего не хочет, а я заставить не могу. Чем все закончится? Не знаю...

Мы уходили из двухкомнатной неуютной квартиры, давно требующей заботливой женской руки, где вольготно, по-хозяйски себя чувствовала, пожалуй, лишь пушистая кошка.

Кто виноват и что делать?

Молодые ученые, занимающиеся темой семейного неблагополучия - Ольга Борзова и Марина Данилова, говорят о нескольких причинах подростковой преступности.

Есть очевидные вещи. Например, на кражи и грабежи толкает банальная бедность. Не стоит сбрасывать со счетов и возрастные особенности. Иногда тинейджеры нарушают закон ради озорства, псевдоромантики, стремления к самоутверждению и подражанию авторитетам. Поэтому очень важно, кто именно становится этим авторитетом. Обычно сильнее всего на подростка влияют сверстники, с которыми он общается. Как положительно, так и отрицательно. Здесь начеку должны быть родители, их задача - ненавязчиво направить ребенка на правильный путь. Вот только в случае с проблемными подростками семья этим вопросом как раз мало интересуется...

Понятно, что если родители или старшие братья и сестры связаны с криминалом, то велика вероятность, что по этому пути пойдут и младшие. Но в зоне риска и с виду благополучные неполные семьи. Мамам, которые растят детей в одиночку, суметь бы одеть и накормить сыновей и дочерей. Сил на то, чтобы глубоко вникать в их жизнь, уже не остается. Попытки мамы устроить свое личное счастье подростки нередко встречают в штыки. Конфликт нарастает как снежный ком.

Казалось бы, на помощь могла бы прийти школа. Но она уже давно перестала выполнять воспитательную функцию. Уроки провели - и выставили за двери. Большинство кружков, секций обходятся недешево. Неполным семьям они не по карману. Куда идут дети, которым неуютно дома? На улицу.

Как с этим бороться? Рецепты от специалистов, казалось бы, банальны: профилактика на базе школ, работа психологов, грамотная организация досуга подростков, социальной адаптации семей. Безусловно, важна роль и сотрудников полиции в профилактических мероприятиях. Но в одиночку они не справятся. Важно действовать сообща, вместе с родителями, видеть их заинтересованность, стремление бороться за ребенка, а не апатичность и желание отделаться от него, переложив ответственность на других.

Комментарий

Александр Гезалов, детский правозащитник:

- В очередной раз убеждаюсь в том, что главное в жизни человека, а особенно ребенка, - это семья. В ней распределены все функции. Отец отвечает за материальное состояние и безопасность, мать хранит очаг и поддерживает спокойную и благоприятную обстановку в доме. Тогда и детям здесь хорошо и комфортно. Казалось бы, избитые истины.

Но, к сожалению, в современном мире происходит трансформация. Растет число и внебрачных детей, и женщин, которые, расставшись с мужем, воспитывают детей в одиночку. А значит, взваливают на себя функции добытчиков. На поддержание очага и благоприятной обстановки в доме времени не остается. Отсюда и проблемы с детьми. Подростки ищут понимание, участие, заботу на стороне.

Ребенок, выросший в дружной и любящей семье, пусть и не самой богатой, став взрослым, стремится к подобной модели поведения и создания собственной семьи. Об этом нужно помнить родителям и к этому стремиться.

Цифра

60 процентов преступлений, которые совершают несовершеннолетние в Карелии, - это хищения. В основном - мелкие кражи.