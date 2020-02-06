Китайцы привезли в Россию большой кроссовер с роскошным салоном

Представительство Chery, рассказывая в январе о внешности своего нового флагмана Tiggo 8, оставило в секрете дизайн интерьера. И не напрасно. Даже те, кто прекрасно разбираются в спецификациях китайских автомобилей в самой Поднебесной, не смогли бы предугадать, каким будет салон "восьмерки". Ведь ее экстерьер правильно называть дорестайлинговым, тогда как внутреннее убранство и оснащение соответствует одной из версий нового кроссовера, заметно преобразившегося в 2019 году.

И не зря Chery называет салон Tiggo 8 роскошным. Пожалуй, он сможет поспорить в этом с премиальным Exeed, который компания выведет на рынок позже. У него огромный 10,25-дюймовый сенсорный экран, выступающий над торпедо, 7-дюймовый монитор приборной панели, который можно настроить по своим предпочтениям, и 8-дюймовая тач-панель для управления климат-системой. При этом в компании охарактеризовали этот дисплей как водонепроницаемый, пылезащитный и устойчивый к царапинам. А еще он обладает звуковой обратной связью и имеет две физические шайбы - на тот случай, если водителю проще найти их, чем виртуальные клавиши.

Фото: Пресс-служба Chery.

Плюс в салоне применяются мягкие материалы для обивки, установлены 8 динамиков, а сиденья от компании Lear обтянуты кожей и названы анатомическими.

Заодно в компании раскрыли ряд опций, которые получит новый кроссовер. Это, в частности, светодиодные фары, камера заднего вида с проекцией и круговой обзор, электронный стояночный тормоз, режим Autohold и парктроники.

Напомним, судя по ОТТС, кроссовер получил 5- и 7-местные версии салона и единственный 2-литровый мотор мощностью 170 л.с. в паре с вариатором. Продажи компания обещает начать в марте, особо подчеркивая, что этому не должны помешать даже возможные проблемы с логистикой из-за вспышки коронавируса в Китае. Цены на автомобиль пока не названы, но теперь стало еще более очевидным, что это будет самый дорогой кроссовер в линейке.

Фото: Пресс-служба Chery.