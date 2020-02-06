Кокорин заявил, что его будущее в футболе зависит только от него

Нападающий Александр Кокорин, находящийся на сборе со второй командой футбольного клуба "Зенита", рассказал о том, что его будущее в футболе зависит только от него самого.

На вопрос издания Bobsoccer, от кого зависит его дальнейшая карьера, Кокорин ответил: "Только от меня".

По словам Кокорина в процессе тренировок у игроков "Зенита-2" налаживаются игровые связи. А в недавнем матче против "Гремио" главная звезда команды по просьбе тренерского штаба сменил сразу три позиции на поле.

"Насколько я понимаю, здесь много новых ребят, которые только начинают работать в этой команде. Понятно, что им тяжеловато - они играют под большими нагрузками, быстрее привыкают только те, кто постарше. Мне в первые дни тоже было непросто, но ничего, втянулся, так что и ребята привыкнут. Собирается новая команда, многие только начинают свой путь в большой футбол", - рассказал он.

Ранее "Зенит" и "Сочи" договорились, что Кокорин на правах аренды перейдет в клуб, проводящий дебютный сезон в Российской премьер-лиге. Однако игрок отказался от трансфера, и руководство "сине-бело-голубых" отправило его во вторую команду, выступающую в третьем по силе дивизионе чемпионата России. С "Зенитом-2" Кокорин поехал на тренировочный сбор. Сообщалось, что в услугах форварда заинтересованы казанский "Рубин" и калининградская "Балтика" из ФНЛ.