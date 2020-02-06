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06.02.2020 10:35
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Испанский велопутешественник добрался до Якутии

Текст: Дина Непомнящая

Направляющийся на велосипеде из Магадана в Иркутск испанский путешественник Хосе Андрес Абьян Пахарес добрался до Якутска, проехав почти две тысячи километров.

В Республику Саха (Якутия) он прибыл уже давно. Там он успел сделать две остановки.

Фото: iStock
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"И велосипед ломался, и шины лопались на морозе. Но в то же время я познакомился со множеством хороших людей, которые мне всегда помогали", - цитирует Хосе РИА Новости.

В столице республики испанец собирается провести два дня. За это время он осмотрит город и отдохнет, а потом продолжит свое путешествие к Байкалу. До знаменитого озера он планирует доехать в двадцатых числах марта.

Напомним, что из Магадана в Иркутск велосипедист выехал 27 декабря. Это уже вторая его попытка преодолеть этот маршрут. Год назад иностранец едва не замерз насмерть в 50-градусный мороз на трассе "Колыма". Его спасли три брата-ингуша и отвезли в Сусуман. В этот раз путешественник подготовился к поездке лучше. А мэр Магадана Юрий Гришан вручил ему письмо-сопровождение для глав городов и поселков, входящих в маршрут, с просьбой оказывать помощь.

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