Татьяна Москалькова: Все поправки в Конституцию касаются прав человека

Совершенствование действующей Конституции России - не спонтанный, а давно ожидаемый процесс. Обсуждаемые не только в России, но и во всем мире поправки в российскую Конституцию, которые предложены президентом Российской Федерации, - это логичное следствие многолетнего развития отечественного конституционализма.

Татьяна Москалькова: прямо или косвенно, но все поправки в Конституцию касаются прав человека. Фото: пресс-служба Уполномоченного по правам человека в РФ

Прямо либо косвенно все они касаются прав человека, среди которых в первую очередь делается акцент на правах социальных.

Сегодня сознание нашего общества созрело для того, чтобы высечь принцип справедливости на скрижалях Конституции

Напомню о том, что в качестве гарантий социальных прав российских граждан президент предложил закрепить во вновь вводимых частях 5 и 6 статьи 75 Конституции Российской Федерации три важных новых положения: во-первых, минимальный размер оплаты труда не может быть ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения Российской Федерации в целом; во-вторых, индексацию социальных пособий и социальных выплат; в-третьих, индексацию пенсий. Последние два положения, как видно из текста законопроекта, будут регламентироваться новыми федеральными законами.

Важно отметить, что в норме, посвященной формированию системы пенсионного обеспечения, впервые на конституционном уровне закрепляются такие нравственные ориентиры, как всеобщность, справедливость и солидарность поколений.

Трудно переоценить этот важный шаг, направленный на изменение мировоззрения в сторону уважительного отношения к пожилому человеку, к старости не как к периоду доживания, но как ко времени полноценной жизни.

Однако не могу не отметить, что принцип справедливости является универсальным, всеобщим, имеющим непреходящее значение для всех сфер общественной жизни российского государства, всех отраслей отечественного права, а не только для социальных прав. И сегодня сознание нашего общества приняло такую парадигму и созрело для того, чтобы высечь принцип справедливости на скрижалях Конституции.

В связи с этим предложила бы закрепить его прямо в преамбуле Конституции Российской Федерации, например в ее пятом абзаце, где речь идет о таком фундаментальном принципе, как равноправие.

Закрепление дополнительных гарантий социальных прав граждан на конституционном уровне позволит сделать шаг вперед на пути обеспечения фундаментального тезиса, закрепленного в ч. 1 ст. 7 и провозглашающего Российскую Федерацию "социальным государством, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека".

Если же взглянуть с точки зрения международного права и наших международно-правовых обязательств, сегодня Россия демонстрирует поступательное движение в развитии своего экономического, политического и нравственного потенциала, которое позволяет в нынешних реалиях поднять на новую ступень выполнение универсальных обязательств, предусмотренных Международным пактом об экономических, социальных и культурных правах 1966 г., а на региональном уровне - Европейской социальной хартией, ратифицированной нашей страной в 2009 году.

Нелишне вспомнить, что государства - участники Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах 1966 года обязуются "принять в максимальных пределах имеющихся ресурсов меры к тому, чтобы обеспечить постепенно полное осуществление признаваемых в настоящем пакте прав всеми надлежащими способами, включая, в частности, принятие законодательных мер". Таким образом, пакт признает наличие объективной ситуации в стране, связанной с ее экономическим потенциалом, не позволяющей или позволяющей выполнить обязательства по наделению своих граждан всем комплексом социальных прав.

Ученые и практики зачастую правомерно относят закрепленные в пакте положения к числу "программных". Таким образом, предложенная президентом Российской Федерации поправка свидетельствует о том, что государство вышло на новый уровень своего развития и чувствует в себе силы реально, а не декларативно, как бывало в прошлом, улучшить жизнь российских граждан.

Вместе с тем отсылочный характер предлагаемых в частях 5 и 6 статьи 75 конституционных новелл, касающихся индексации пенсий, социальных пособий и иных социальных выплат, с неизбежностью ставит следующие вопросы: руководствуясь каким законом и как предполагается решать вопрос о периодичности индексации, категориях лиц, в отношении которых она будет применяться, исчислении ее размера, порядке начисления и т.д. Такая информация должна быть доступна для граждан.