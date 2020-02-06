Приезжающих в Гонконг китайцев изолируют на две недели

В Гонконге с 8 февраля вводится двухнедельный карантин для всех, кто прибывает в мегаполис с территории материкового Китая. Такое решение приняли власти специального административного района КНР, учитывая сложную эпидситуацию в стране.

Всего за сутки в Гонконге были диагностированы еще три случая заболевания новой пневмонией, общее число заразившихся достигло 21, сообщает газета South China Morning Post. Ранее от коронавируса 2019-nCoV скончался 39-летний местный житель, который в январе посещал китайский город Ухань.

Узнав об этом, жители Гонконга призвали власти немедленно закрыть границу с материком.