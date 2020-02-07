Кроссоверы, которые покупали россияне в январе: лучшие по продажам

Кроссоверы - данность, в списке самых продаваемых моделей в России в январе 2020 года автомобили SUV занимают добрую половину. Рассказываем, каким кроссоверам россияне отдали предпочтение в прошлом месяце.

Бессменный лидер рейтинга - Hyundai Creta, который только набирает обороты: в январе этого года дилеры продали 5 376 машин - на 1 189 экземпляров больше по сравнению с аналогичным месяцем в 2019-м.

В два раза меньше результат у Toyota RAV4 - 2 618 автомобилей (+ 1 150 экз.). Вероятно, спасибо надо сказать новому поколению модели, которое хоть и дороже, но предлагает в базе больше, чем нужно среднестатистическому покупателю.

Третье место у Kia Sportage - стабильный "середнячок", который выбрали 2 531 человек (- 230 экз.). Двум следующим кроссоверам удалось увеличить число поклонников: Volkswagen Tiguan на 557 человек (в январе продано 2 273 экз.), Nissan X-Trail - на 485 человек (2 073 экз.).

В это сложно поверить, но в январе Skoda Kodiaq обогнал Renault Duster, у которых шестое и седьмое места соответственно. Чешский кроссовер купили 1 981 россиянин (+ 689 экз.), Duster - 1 773 соотечественника (- 565 экз.). Впрочем, ситуация с Renault Duster вполне объяснима.

На восьмом месте топа самых продаваемых SUV - недавно обновившийся Lada 4x4. Внедорожник стабилен, у него есть свой пул поклонников: 1 584 автомобиля (- 464 экз.).

На девятой строчке - Nissan Qashqai, на котором остановили свой выбор 1 538 человек (- 33 экз.). Замыкает топ-10 Hyundai Tucson - 1 382 проданных машины в январе (- 184 экз.).

В список самых продаваемых моделей в России по итогам января также вошло ещё два кроссовера: Mazda CX-5 и Renault Kaptur.

Напомним, что январские продажи новых автомобилей в России были выше, чем в этом же месяце относительно благополучного для авторынка 2019 года. Однако эксперты призывают не спешить с выводами и подождать до весны - тогда тренд уже будет определён и вряд ли изменится до конца года.