Чем российские Qashqai и X-Trail лучше импортных. 5 вопросов к Nissan

Новый Nissan X-Trail продается в России с конца 2018 года, а обновленный Qashqai - с апреля 2019-го. Потребители приняли их в целом отлично. Несмотря на рост цен и падение рынка общий объем продаж этих кроссоверов в сравнении с 2018 годом остался прежним. Разве что "младший" кросс стали покупать чуть чаще, а "старший" - чуть реже. Это, впрочем, и ожидалось. При рестайлинге обе модели получили схожие изменения, и теперь главные их различия - в размерах и ценах.

Ранее "РГ" уже тестировала и X-Trail, и Qashqai, и даже обе машины в одной поездке. Теперь же мы решили сверить свои ощущения с утверждениями технических специалистов, которые работали над адаптацией японских кроссоверов к российскому рынку. А еще - получить экспертные ответы на самые популярные вопросы, которые возникают у владельцев и потенциальных покупателей этих машин. Как и почему изменились обновленные Nissan, пожалуй, никто не знает лучше, чем ведущий инженер отдела испытаний и экспертной оценки автомобилей представительства Сергей Лосев. Ему и слово.

1. Одним из слабых мест кроссоверов Nissan часто называют вариатор. В новых машинах он стал лучше?

Сергей Лосев: Да, особенно с 2-литровым мотором. В этих версиях у нас новый гидротрансформатор с более ранней и более жесткой блокировкой. Это позволило существенно повысить линейность в отклике и убрать так называемую резиновость, когда мотор ревет, а разгон и динамика не соответствуют ожиданиям. На машинах с 2,5-литровым двигателем уже был более мощный гидротрансформатор, похожий на тот, что теперь мы внедрили на "двушки".

В дополнение к этому на моторах 2,0 и 2,5 литра у нас новые калибровки. Также мы сделали более острый отклик на педаль акселератора, и новый софт коробки вариатора. Мы поработали над более натуральными имитациями переключения передач, большим диапазоном и более четкой отсечкой. Теперь наши вариаторы ближе по ощущениям к традиционным гидромеханическим автоматам. К нам они поступают с двух заводов Jatco - японского и мексиканского. При этом по качеству изготовления они абсолютно идентичны, поскольку контроль качества везде единый. Безусловно, в современном мире страна-производитель уже не так важна, как бренд, поскольку все глобальные компании выдерживают стандарты по производству во всех странах.

2. Почему вариаторы не ставятся на дизельные версии X-Trail, а у Qashqai моторов на дизтопливе и вовсе больше нет?

Сергей Лосев: Изначально, еще на этапе запуска глобальной модели на данной платформе дизель агрегатировался либо с вариатором и передним приводом, либо с "механикой" и полным приводом. Поскольку X-Trail позиционируется как автомобиль с расширенными внедорожными возможностями, в сравнении с обычным кроссовером, то посчитали важным иметь полноприводный вариант. Тем более что клиентов, которые выбирают привод на все колеса с "механикой" в России не так уж и мало.

Расширять дизельную линейку в будущем Nissan не будет. Спрос на дизель в целом очень ограничен, поэтому внедрение новых комплектаций нерентабельно. Как показатель: у Qashqai был вариант с дизелем и вариатором на переднем приводе, но после фейлифта он из ассортимента выведен. Объемы были небольшими, поэтому продажи такой машины прекратили.

На X-Trail дизель пока остался, но дальше будет видно. В целом, как показывает жизнь, большинство марок при смене платформ отказываются от таких моторов. Этот тренд идет не из России, и мы не можем его не учитывать.

3. В Nissan утверждают, что автомобили для российского рынка пришлось существенно дорабатывать относительно тех, что для Европы выпускают в Великобритании. Далеко не все компании занимаются столь тонкой адаптацией. В чем же ее необходимость?

Сергей Лосев: Проще говоря, Nissan в Европе и в России сделаны и настроены под разные условия эксплуатации. Европейцы произвели отличные автомобили, но если их взять и перенести в наши дорожные условия, им будет тяжело. Хотя бы потому, что у нас гораздо больше набор неровностей. При этом мы все равно хотим, чтобы автомобиль хорошо управлялся, был устойчив, приятен и в целом дарил удовольствие от вождения. Когда мы показываем англичанам дороги, по которым ездим на дачу, для них это чуть ли не жесткий "оффроуд", где ездят только "дефендеры".

Приведу простой пример. У нас одна из доработок заключалась в том, что в амортизаторах мы добавили демпферные пружины, которые работают на ходе отбоя, контролируя скорость перемещения штока, снижая таким образом удар и, соответственно, шум от него. Ведь немаловажная доля комфорта подвесок - в отсутствии шумов. Ее можно сделать очень комфортной, но, если она гремучая, это будет восприниматься будто она жесткая, тряская. Да, в Европе такие пружины тоже можно поставить. Но их наличие никто даже не заметит, потому что подвеска практически никогда не раскрывается на полный отбой. Это будут дополнительная затраты, которые лягут на плечи потребителя.

Вторая особенность - это климат. У нас и дороги более грязные, и требуется сильнее нагревать салон. В российских Nissan добавлены обогревы руля и заднего сиденья, увеличена мощность подогрева ветрового стекла. Для этого мы поставили более мощный генератор.

Или взять наш пакет шумоизоляции - он более полный, чем европейский. По сути, мы взяли за основу европейский "дизельный" пакет, применили его на бензиновых машинах и существенно его дополнили. В первую очередь, занимались снижением шума от всего того, что летит в машину снизу - это вода из глубоких луж, снежная каша, мелкие камни, песок. Разумеется, европейским автомобилям это не нужно - там нет глубоких луж и щебня на дорогах. Одновременно сильно доработана шумоизоляция моторного щита. Шумопоглощающие элементы вставили в передних крыльях, под панелью приборов, на крыше и в основании центральных стоек, чтобы не пускать дорожный шум по ним вверх. Виброгасители появились в панели пола, проведена шумоизоляция багажника, как на боковых стенках, так и на днище. Ну и мы поставили виброакустические ветровые стекла. По весу общий пакет потянул на 50-70 кг в зависимости от комплектаций. Зато таких тихих Qashqai и X-Trail, как у нас, в мире больше нет.

И третья особенность - стиль вождения россиян. Сотрудники из Англии смеются, что по дорогам общего пользования мы ездим, как в игре GTA. У нас более рваный режим, более резкие разгоны и торможения, мы резче перестраиваемся. В Европе это все происходит более спокойно. Следовательно, нам нужен острее отклик на акселератор. Мы хотим, чтобы быстрее переключалась коробка, хотим более чуткие тормоза в момент схватывания.

Кроме того, есть список базовых изменений, который обязательны для России. Например, бачок омывателя должен быть емкостью 5 литров. Во-первых, чтобы полностью влезала 5-литровая баклажка, во-вторых - у нас больше расход омывающей жидкости. Европейцам и два литра хватает за глаза. Еще - это усиленный аккумулятор и управляемый отдельной кнопкой омыватель фар. И желательно, чтобы запаска была полноразмерной. Впрочем, здесь есть нюанс. Сначала мы ставили на машины только полноразмерные запасные колеса. А потом поняли, что рынок поменялся. И после фейслифта предлагаем клиенту выбор: у нас в разных комплектациях доступны полноразмерные "запаски" и "докатки". Судя по статистическим выкладкам, 60% потребителей выбирают первый вариант. Но при этом 40% соглашаются на "докатку", получая взамен багажник большего объема.

4. Какие еще доработки получили новые Nissan Qashqai и X-Trail?

Сергей Лосев: В целом при подготовке новых кроссоверов у нас стояла нетривиальная задача - улучшить одновременно и управляемость, и комфорт подвесок автомобиля. А эти свойства, как правило, находятся в некотором противоречии и не всегда бывает просто найти баланс.

Что касается шасси, то пружины мы сделали мягче на один шаг по нашей внутренней классификации, чтобы повысить плавность хода на средних и крупных неровностях. При этом для компенсации стабилизаторы на X-Trail стали жестче на 18%, на Qashqai - на 36%. Таким образом по сравнению с изначальным вариантом мы уменьшили крены и сделали их более линейными, выровняли переднюю и заднюю подвеску по угловой жесткости. А перенастроив амортизаторы, добились того, что теперь и "мелочевку" шасси "глотает" лучше, чем до рестайла.

Под новое шасси перенастроена система динамической стабилизации. Поскольку шасси получилось для активной езды, мы сделали эту систему более "расслабленной", она сразу не "душит", позволяет немножко пошустрить, но, когда нужно, естественно, по запросу приходит на помощь. Еще у нас в Qashqai удлиненные на 18 мм буфер-отбойники передних стоек, что в конечном итоге. То есть, мы не сократили ход подвески, но сам отбойник стал мягче. Это позитивно сказывается на плавности хода.

Теперь у нас новая рулевая колонка с увеличенной на 48% жесткостью шлицевого соединения - за счет более мелкого шлица, увеличения их общего числа вдвое и, соответственно, уменьшения зазоров. Это сделано для улучшения точности управления, особенно в околонулевой зоне, и снижения задержек реакции автомобиля на поворот рулевого колеса. Благодаря этому мы смогли перекалибровать усилитель, снизить фоновое усилие на руле, сделав его более натуральным, и улучшить обратную связь по рулю. Кстати, если бы мы убрали это фоновое усилие с предыдущей версии, то руль стал бы слишком невесомым в околонулевой зоне.

А еще у нас появилась новая функция - Auto Return Control. Теперь электроусилитель не только снижает усилие при повороте руля, но и создает стабилизирующий момент для его плавного довозврата в центральное положение после поворота. То есть, сначала у нас работает стабилизирующий момент, который создают колеса, но ближе к центру он снижается, и тогда усилитель подхватывает эту функцию и плавно возвращает руль в центральное положение.

Еще мы пересмотрели линейку колес. Это важно, поскольку в любом случае вся связь автомобиля с дорогой осуществляется через четыре пятна контакта размером с обычное блюдце. У X-Trail теперь 18- и новые 19-дюймовые летние колеса вместо всесезонных, которые остались только 17-ми. Причем компания Pirelli настраивала шины именно под наши шасси. А у Qashqai появился новый типоразмер - 18-дюймовые колеса в дополнение к трем остальным. Да, 19-е - пожалуй, самые красивые, но у них достаточно низкий профиль для наших плохих дорог. Для таких лучше подойдут 17-дюймовые. А новые 18-е - это шины Michelin, обладающие высокими сцепными свойствами. Они также хороши с точки зрения управляемости, дорожного и виброакустического комфорта. Кроме того, сопротивление качению у них на 18% ниже по сравнению с 17- и 19-дюймовыми шинами. Понятно, что это отражается и на расходе топлива.

5. А все же, в чью пользу будет сравнение качества российских Nissan и тех, что произвели в Британии?

Сергей Лосев: У нас есть внутреннее соревнование по показателям качества, где эти результаты подводятся на ежемесячной основе. И завод в Питере всегда в топ-3, топ-5. И это при том, что с учетом заводов альянса речь идет о примерно трех десятках производственных площадок. Но тут есть один важный момент. У заводов с более глубоким уровнем производства показатели качества автоматически ниже. Ведь с увеличением локализации и увеличением числа процессов риски по снижению качества повышаются. С маленькими объемами проще держать не такую высокую скорость конвейера и возводить в приоритет именно качество.

P.S.

Что изменится в X-Trail и Qashqai в дальнейшем?

Сергей Лосев: У нас появится комплектация с "Яндекс.Авто" и камерами кругового обзора. То есть будет три варианта - с круговым обзором, с задним видом и без камер вообще. Сам "Яндекс" постоянно развивается и дорабатывается, появляются новые функции. Сейчас у нас работает только "Яндекс.Радио", а должна появиться и "Яндекс.Музыка". Там расширенный функционал, можно составлять свои плей-листы и скачивать треки. Обязательно стоит ждать добавления новых карт, в основном - Европы.

Кроме того, в следующем модельном году у нас планируется серьезное обновление электроники. Это связано с безопасностью и динамикой автомобиля, но подробности рассказывать я пока не готов. В любом случае у нас в Nissan такой подход: сначала довести до ума базовые свойства автомобиля, шасси, шумоизоляцию. А все, что связано с электроникой, функциональностью, динамикой автомобиля - это уже следующий шаг в развитии.