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10.02.2020 13:00
Рубрика: Легковые авто

Обновленный Renault Duster дебютировал с турбомотором Arkana

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Renault. Фото: Пресс-служба Renault.
Фото: Пресс-служба Renault.

В Нью-Дели состоялась премьера Renault Duster, и рестайлинг отходит на второй план, так как главный пункт обновления заключается в том, что в моторной гамме кроссовера появился турбированный двигатель объёмом 1.3 литра, который нам знаком по Renault Arkana.

Фото: пресс-служба Renault
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На кросс-купе, продающемся в России, турбомотор выдаёт 150 л.с. и работает в паре с вариатором. Доступен как на моноприводной версии Arkana, так и на модели с 4х4. На индийском Renault Duster отдача агрегата чуть выше - 155 л.с. Это почти на 50 "лошадей" больше, чем у кроссовера со старым 1.5-литровым "атмосферником". Крутящий момент вырос ещё ощутимее: до 250 Нм - плюс целых 108 Нм!

Renault Duster с 1.3 турбо будет доступен с 6-ступенчатой "механикой" и с вариатором.

Напомним, премьера Renault Duster для рынка Индии состоялась летом прошлого года. Ранее "РГ" сообщала, каким будет обновлённый Duster для России.

Актуальная версия Renault Duster в России стоит от 741 000 рублей. Модель доступна с бензиновыми моторами мощностью 114 и 143 л.с. и 109-сильным дизельным двигателем.

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