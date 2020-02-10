Новости

Число жертв коронавируса в провинции Хубэй выросло до 871 01:42
Пассажирский Boeing долетел из Нью-Йорка до Лондона за рекордное время 01:05
Два человека серьезно пострадали в массовой драке в Подмосковье 00:37
Способное достроить "Северный поток-2" судно покинуло Приморье 00:25
Посол КНР в США отверг слухи о связи коронавируса с биологическим оружием 09.02.2020
Преступник дважды за день открыл огонь по полицейским в Нью-Йорке 09.02.2020
В Кузбассе 33 человека пострадали при столкновении автобуса и фуры 09.02.2020
Серебряный отблеск украсил награды белорусских гимнасток 09.02.2020
Наблюдатели из России назвали выборы в Азербайджане "честными и открытыми" 09.02.2020
Ирану не удалось вывести спутник "Зафар" на орбиту 09.02.2020
В Петербурге полиция не нашла насилия в семье после жалобы блогера 09.02.2020
Гимнастка Солдатова рассказала, что приостановила карьеру из-за булимии 09.02.2020
Смолов выйдет в стартовом составе "Сельты" на матч Примеры с "Севильей" 09.02.2020
Пассажиры рассказали о жесткой посадке самолета в Коми 09.02.2020
В Париже проходит праздник русской литературы 09.02.2020
В Иране создали новую ракету малой дальности Raad-500 09.02.2020
Эйфелева башня "извинилась" перед туристами из-за сильнейшего урагана 09.02.2020
Пропавшую в Петербурге после корпоратива девушку нашли мертвой 09.02.2020
СК завел дело после столкновения автобуса и фуры в Кузбассе 09.02.2020
В Нижегородской области мальчик на тюбинге попал под машину 09.02.2020
Выбираем подержанный пикап за миллион рублей: немец против трех японцев 09.02.2020
Александр Вучич выразил обеспокоенность судьбой сербов в Черногории 09.02.2020
По факту жесткой посадки самолета в Усинске возбуждено уголовное дело 09.02.2020
Матыцин: Цель Минспорта - полное восстановление прав ВФЛА 09.02.2020
В аэропорту Усинска при жесткой посадке самолета не сработал ряд систем 09.02.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему состояние домов волнует жильцов больше, чем квартплата
Почему состояние домов волнует жильцов больше, чем квартплата
В "РГ" наградят лауреатов Всероссийского конкурса экономической журналистики
В "РГ" наградят лауреатов Всероссийского конкурса экономической журналистики
Зачем дорожники хотят вернуть на автомобили знак "Шипы"
Зачем дорожники хотят вернуть на автомобили знак "Шипы"
10.02.2020 00:25
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Способное достроить "Северный поток-2" судно покинуло Приморье

Приморский порт Находка покинуло судно-трубоукладчик "Академик Черский", которое ранее упоминалось в новостях, касающихся американских санкций в отношении проекта "Северный поток-2".

Россия достроит "Северный поток - 2" самостоятельно

В декабре прошлого года суда швейцарская компания Allseas приостановила работы в Балтийском море, отозвав свои суда. Тогда же эксперты заявили, что Россия сможет сама достроить "Северный поток-2", в частности, задействовав трубоукладчик "Академик Черский".

Сейчас данное судно направляется в Сингапур, куда должно прибыть 22 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Vesselfinder, который отслеживает подобные перемещения.

Справка "РГ"

"Северный поток 2" - это две нитки газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Трубы проложены через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Экономика Отрасли Нефть и газ Экономика Транспорт Водный транспорт Компании Нефть и газ Газпром Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Газопровод "Северный поток-2"

Главное сегодня

Церемония вручения кинопремии "Оскар". Онлайн-трансляция
В Кузбассе 33 человека пострадали при столкновении автобуса и фуры
Эпидемия коронавируса в Китае достигнет пика во второй половине февраля
НПЗ Беларуси будут покупать нефть у России по мировым ценам
В Казахстане назвали причину беспорядков на юге страны
Потребительский рынок
Потребительский рынок
Как распознать органическую продукцию
Законодательство
Законодательство
В России предложили ужесточить наказание за шум ночью