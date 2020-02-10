Способное достроить "Северный поток-2" судно покинуло Приморье

Приморский порт Находка покинуло судно-трубоукладчик "Академик Черский", которое ранее упоминалось в новостях, касающихся американских санкций в отношении проекта "Северный поток-2".

В декабре прошлого года суда швейцарская компания Allseas приостановила работы в Балтийском море, отозвав свои суда. Тогда же эксперты заявили, что Россия сможет сама достроить "Северный поток-2", в частности, задействовав трубоукладчик "Академик Черский".

Сейчас данное судно направляется в Сингапур, куда должно прибыть 22 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Vesselfinder, который отслеживает подобные перемещения.

Справка "РГ"

"Северный поток 2" - это две нитки газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Трубы проложены через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.